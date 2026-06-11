De dónde es Gilberto Mora y dónde juega: todo sobre el jugador más joven del Mundial 2026

Gilberto Mora llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una etiqueta que pocos jugadores pueden presumir. Es el futbolista más joven de la competencia y uno de los nombres que más ilusión genera en México.

Su historia tiene un origen claro. Nació lejos de los grandes reflectores, creció dentro de un entorno futbolero y hoy tuvo su primer partido con la Selección Mexicana dentro de una justa mundialista, llevándose gran parte de los reflectores en el Estadio Ciudad de México.

De dónde es Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su vínculo con el futbol comenzó desde casa, ya que su padre, Gilberto Mora Olayo, también fue futbolista profesional.

Gilberto Mora ingresó vs Sudáfrica|Crédito: @miseleccionmx / X

Su nacimiento en Chiapas tiene relación directa con la carrera de su padre. En ese momento, Mora Olayo formaba parte del entorno de Jaguares de Chiapas, equipo que durante años representó al estado en la Primera División.

Esa historia convirtió a Gilberto Mora en un caso particular. Aunque su desarrollo profesional terminó en la frontera, su raíz está en el sureste mexicano. De ahí parte el recorrido del jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TE PUEDE INTERESAR:



Dónde juega Gilberto Mora actualmente

Gilberto Mora juega en Xolos de Tijuana. Ahí se formó, debutó en Primera División y comenzó a romper marcas dentro del futbol mexicano.

El mediocampista ofensivo es canterano del club fronterizo y se ganó un lugar en el primer equipo cuando todavía tenía 15 años. Su debut en Liga BBVA MX lo puso en el mapa de inmediato, pero su impacto no quedó ahí.

Con Xolos también se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga BBVA MX. Ese registro aceleró las miradas sobre él y lo colocó como una de las joyas más importantes del futbol mexicano.

|MEXSPORT

Por qué Gilberto Mora es histórico para México

Gilberto Mora llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 17 años. FIFA lo destacó como uno de los grandes talentos jóvenes del torneo y como el mexicano más joven en una Copa del Mundo.

Su presencia también rompe una marca que México arrastraba desde hace casi un siglo. La referencia histórica era Manuel “Chaquetas” Rosas, quien disputó el Mundial de 1930 con 18 años.

Mora aparece en una lista mexicana que mezcla experiencia y renovación. Javier Aguirre lo convocó junto a jugadores de más recorrido como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

¡Debut de ensueño! 💚✨



17 años y acaba de jugar su primera Copa del Mundo... ¡Gilberto Mora ya es histórico! 👏🥹🇲🇽 #SomosMéxico pic.twitter.com/0YZon1i8vj — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Qué posición juega Gilberto Mora

Gilberto Mora juega como mediocampista ofensivo. Puede moverse detrás del delantero, cargar hacia una banda o aparecer como enlace entre líneas.

Su perfil destaca por conducción, cambio de ritmo y lectura para atacar espacios. No es un jugador de choque. Su valor está en recibir, girar y encontrar ventajas cerca del área.

Para México, su presencia representa una alternativa diferente. No llega como titular indiscutible, pero sí como una opción capaz de cambiar un partido desde el banco, tal y como se vio en el debut ante Sudáfrica.