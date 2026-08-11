Pocos vieron este detalle de Gilberto Mora en la Leagues Cup: jugó sin un taco

Hay detalles que pueden pasar desapercibidos durante un partido y que después terminan llamando la atención en redes sociales. Eso ocurrió con Gilberto Mora durante el duelo entre Xolos de Tijuana y San Diego FC en la jornada del calendario de Leagues Cup. Morita protagonizó una curiosa escena al continuar una jugada de una manera poco habitual.

Gil Morita, jugador que saldría de Xolos, perdió uno de sus tachones en plena acción, pero decidió no detenerse para colocárselo. Mora tomó el calzado con la mano y continuó corriendo por la cancha con un pie descalzo. Incluso alcanzó a participar en una jugada antes de que el árbitro detuviera el encuentro.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Gilberto Mora jugó sin un tachón

Mora perdió el zapato derecho mientras participaba en una acción y, ante la necesidad de continuar con la jugada, decidió seguir sin colocárselo. El mediocampista recogió su tachón y corrió con él en la mano. Aunque estaba sin calzado en uno de sus pies, todavía tuvo tiempo para recibir el balón y pasarlo a uno de sus compañeros.

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La jugada terminó cuando el árbitro señaló una falta a favor de Xolos. Ese momento permitió que Mora se colocara nuevamente el zapato y continuara con normalidad.

A Gilberto Mora se le voló el tachón, lo agarró y siguió jugando con él en la mano JAJAJAJ pic.twitter.com/YtyFfQXWkl — Piojismo (@Piojismo1906) August 10, 2026

¿Está permitido jugar descalzo en futbol?

Las reglas contemplan esta situación. La Regla 4, relacionada con el equipamiento de los jugadores, establece que cuando un futbolista pierde accidentalmente un zapato puede continuar participando en la acción inmediata.

Por ello, Mora no cometió una infracción al seguir jugando durante esos segundos. La condición es que la pérdida del calzado sea accidental y que el jugador no utilice esta situación de manera intencional.

Mora se ubica en la décima posición de los jugadores de 18 años con mejor precio en el mercado al valer 40 millones.|Gilberto Mora

El momento protagonizado por el mexicano rápidamente generó comentarios entre los aficionados. La escena fue breve, pero suficiente para convertirse en uno de los detalles curiosos que dejó el partido de Xolos en la Leagues Cup.

¿Qué pasó con Xolos en la Leagues Cup?

El equipo de Sebastián Abreu quedó eliminado del torneo después de perder sus dos primeros partidos. Xolos cayó ante Dallas y posteriormente perdió 1-0 frente a San Diego FC.

De esta manera, el conjunto de Tijuana quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Para Mora, el encuentro dejó una curiosa escena individual en medio de una participación que terminó antes de lo esperado para su equipo.