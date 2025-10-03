Gilberto Mora podría superar a Lamine Yamal en este récord que muy pocos han logrado: al mismo nivel

Gilberto Mora podría superar a Lamine Yamal y quitarle un récord que hasta el momento él ostenta, pues el 10 del Barcelona es el cuarto jugador con más goles marcados a los 16 años con 7, mismos que suma la nueva joya del futbol mexicano y que buscará rebasarlo en un partido del Mundial Sub-20, donde deslumbró a todos con movimientos especiales en el partido ante Brasil .

Mora, quien es el mejor jugador latino del Mundial Sub-20 , actualmente suma 7 goles entre Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana, los mismos que consiguió Lamine Yamal a la edad de 16 años con Barcelona y España. No obstante, el mexicano debe de romper el récord lo antes posible, pues el 14 de octubre cumplirá 17 años.

Selección Nacional de México Gilberto Mora suma 7 goles a los 16 años, los mismos que Lamine Yamal, aunque el mexicano tiene chanza de rebasarlo

El mediocampista ha tenido un segundo semestre de ensueño, pues en verano de 2025 ganó la Copa Oro en su primer torneo internacional con la Selección Mexicana mayor. La buena racha de Gil la llevó a Xolos, con los que tiene buenos registros hasta el momento. Estos son los goles de Mora a sus 16 años.

Xolos



3 anotaciones en el Apertura 2025

2 goles en la Leagues Cup 2025

Selección Mexicana



2 anotaciones en el Mundial Sub-20

Las similitudes de Gilberto Mora y Lamine Yamal

Gilberto Mora y Lamine Yamal tienen similitudes en su carrera, pues ambos debutaron en Primera División a la edad de 15 años con sus respectivos equipos. Los futbolistas fueron convocados con sus selecciones mayores a muy temprana edad y ambos ya suman un título internacional. El mexicano tiene en su palmarés la Copa Oro 2025, mientras que el español la Eurocopa 2024.

Mora y Yamal son llamados las nuevas joyas en sus países, aunque el español le saca ventaja al mexicano al tener 18 años, jugar para uno de los grandes clubes del mundo como lo es Barcelona y estar a punto de ganar su primer Balón de Oro en la gala 2025.

Lamine Yamal Lamine Yamal se ubica como el cuarto jugador con más goles a los 16 años

Los futbolistas que superan a Gilberto Mora y Lamine Yamal con más goles a los 16 años

Gilberto Mora y Lamine Yamal actualmente se ubica en el cuarto lugar como los futbolistas con más goles anotados a la edad de 16 años, pues arriba de ellos se encuentra grandes figuras, como lo son 2 campeones del mundo. Estos son los artilleros:

