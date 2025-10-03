No busquen más: el mejor latino del Mundial Sub-20 lo tiene México y es él

Gilberto Mora es el mejor latino del Mundial Sub-20, pues el seleccionado de México ha destacado en los primeros 2 partidos de la Fase de Grupos al sumar 2 goles y una asistencia, aunado a un récord que lo posiciona a la altura de Pelé y Ronaldo . El futbolista de 16 años se ubica en el octavo lugar de los mejores de la justa, según la plataforma Sofascore.

Mora sigue demostrando lo crack que es, pero en esta ocasión en un torneo internacional que no pertenece a su categoría, pues es menor 4 años que a la mayoría de los participantes. No obstante, la nueva joya del futbol mexicano, que es seguida muy de cerca por 3 equipos grandes de Europa , no se ha achicado y ha registrado buenos números, pues hasta el momento tiene una calificación de 8.05.

Selección Nacional de México Gilberto Mora está entre los 8 mejores futbolistas del Mundial Sub-20

Gil al momento es uno de los mejores jugadores de campo en el Mundial Sub-20, pues las estadísticas arrojan que ha acertado el 94.2 por ciento de sus pases y realizado 7 dribles exitosos. Además, el jugador de Xolos ha sido pieza importante en los 2 empates de la Selección Mexicana al influir en el marcador.

TE PUEDE INTERESAR:



El Top-10 de los mejores jugadores del Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 es una gran plataforma para los futbolistas de la categoría y los más top lo han disputado, tal es el caso de Diego Armando Maradona, Bebeto, Luis Figo y Lionel Messi, por mencionar algunos. Por lo anterior, Gilberto Mora debe aprovechar la vitrina que ofrece la justa y así poder emigrar a un grande de Europa. Estos son los 10 mejores jugadores del torneo:



Frankie Westfield – Estados Unidos – 9.35 puntos Pedro Soma – Estados Unidos – 9.10 puntos Rion Ichihara – Japón – 8.55 puntos Benjamin Cremaschi – Estados Unidos – 8.20 puntos Sviwe Magidigidi – Sudáfrica - 8.20 puntos Gessime Yassine – Marruecos - 8.20 puntos Nolan Norris – Estados Unidos – 8.15 puntos Gilberto Mora – México – 8.05 puntos Yanis Benchaouch – Marruecos – 8 puntos Cole Campbell – Estados Unidos – 7.95 puntos

Cabe mencionar que en el Top-10 se encuentran 5 jugadores de la Selección de Estados Unidos, la cual ha dado la campanada en este Mundial Sub-20, pues en el partido inaugural aplastaron 9-1 a Nueva Caledonia, mientras que en la jornada 2 golearon 3-0 a Francia.