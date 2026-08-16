FIFA sorprende con mensaje dedicado a la Ciudad de México tras el Mundial 2026

Ha pasado casi un mes desde que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cerró sus puertas. España fue el gran campeón al derrotar a Argentina en la Final y, si bien es cierto que la mayor parte del torneo se llevó a cabo en Estados Unidos, México fue uno de los países anfitriones que más ruido generó gracias al fervor de sus aficionados.

Ciudad de México se llevó gran parte del protagonismo, principalmente por la presencia del Estadio Azteca, el cual alcanzó su tercera participación mundialista tras haber sido sede durante el Mundial de 1970 y 1986. Cinco encuentros de la Copa del Mundo se llevaron a cabo en el recinto de la capital mexicana y ahora FIFA envió un mensaje para agradecer el apoyo recibido durante la justa veraniega.

El mensaje de FIFA para la Ciudad de México

La cuenta oficial de la organización compartió en sus redes sociales un mensaje para la CDMX. “¡Gracias, Ciudad de México!”, comienza diciendo la publicación y luego señalan: “Mirando hacia atrás cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la capital, incluido el partido inaugural del torneo”.

Gracias, Mexico City! 🙌🇲🇽



Looking back at five @FIFAWorldCup 2026 matches in the capital, including the tournament opener 🥹 pic.twitter.com/bfPDJy3nGu — FIFA (@FIFAcom) August 16, 2026

El posteo fue anclado junto a imágenes de algunos de los partidos más memorables que se llevaron a cabo en el recinto de Santa Úrsula durante la cita mundialista. Entre ellas destacan la despedida de Guillermo Ochoa, la caída de la Selección Mexicana en Octavos de Final ante Inglaterra y El Ángel de la Independencia con la afición de México festejando en los alrededores.

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Todos los partidos que se llevaron a cabo en la CDMX

El Estadio Ciudad de México, nombre utilizado por la FIFA para el Estadio Azteca, recibió un total de cinco encuentros del Mundial 2026. Tres correspondieron a la fase de grupos y los otros dos a las rondas de eliminación directa.

Estos fueron todos los partidos disputados en el histórico recinto:



México 2-0 Sudáfrica: 11 de junio, fase de grupos y partido inaugural.

11 de junio, fase de grupos y partido inaugural. Uzbekistán 1-3 Colombia: 17 de junio, fase de grupos.

17 de junio, fase de grupos. República Checa 0-3 México: 24 de junio, fase de grupos.

24 de junio, fase de grupos. México 2-0 Ecuador: 30 de junio, dieciseisavos de final.

30 de junio, dieciseisavos de final. México 2-3 Inglaterra: 5 de julio, octavos de final.

La Selección Mexicana estuvo presente en cuatro de los cinco compromisos celebrados en la capital. El último de ellos marcó la eliminación del combinado azteca y la despedida profesional de Guillermo Ochoa, quien puso fin a su carrera jugando ante Inglaterra en uno de los estadios más representativos del futbol mundial.