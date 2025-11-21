Se le complican las cosas a Gilberto Sepúlveda para salir de Chivas: se dicen estas malas noticias

El futuro de Gilberto Sepúlveda parecía encaminado a una salida casi segura de Chivas para el 2026, debido al poco protagonismo que tuvo con Gabriel Milito en la Fase Regular del Apertura. Sin embargo, en cuestión de pocos días el panorama se complicó y su próximo destino es una verdadera incógnita en estos momentos.

Cruz Azul y Atlético San Luis eran los dos posibles destinos que sonaban con mayor fuerza para Sepúlveda, pero todo indica que ya quedaron descartados. De acuerdo con información del periodista Alex Ramírez, La Máquina no incorporará centrales en el mercado invernal y los Tuneros no están en condiciones de asumir el sueldo completo del futbolista.

Ante la caída de estas dos alternativas, el abanico de opciones se redujo considerablemente. Ramírez aseguró que los únicos clubes que mantienen un interés real en el central de Chivas son Toluca y Tijuana. Antonio Mohamed vería con buenos ojos sumar a un defensor experimentado a su proyecto competitivo, mientras que los Xolos barajan reforzarse con alguien que ya conozca bien la Liga BBVA MX.

Sepúlveda analiza ambos escenarios, consciente de que en Chivas su participación será mínima. Pese a que con 26 años parecía afianzado en Guadalajara y hasta llegó a ser capitán, nunca fue del gusto de Milito y apenas tuvo participación en nueve juegos del Apertura 2025.

Chivas ya busca al reemplazante de Sepúlveda

El portal Sports Illustrated señaló que las Chivas contemplan usar al Tiba como parte de un intercambio que facilite la llegada de un nuevo central. El club busca, idealmente, un defensor que les ayude a dar un salto de calidad para el Clausura 2026.

Entre los nombres considerados aparecen perfiles como el de César Montes (con presente en el Lokomotiv de Moscú), Eduardo Águila (Atlético San Luis) y Jesús Alejandro Gómez (Xolos de Tijuana). De todas formas, todo dependerá de la salida del propio Sepúlveda.