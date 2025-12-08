deportes
¿Qué tiene que pasar para que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sí se pueden enfrentar en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿En qué etapa y cómo podría darse este duelo?

copa-mundial-de-la-fifa-2026-enfrentamiento-messi-ronaldo.jpg
Instagram: Lionel Messi / Cristiano Ronaldo
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Cada vez son más las curiosidades que surgen luego del sorteo de la fase de grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como el calendario mostrado el sábado pasado. Una de ellas guarda relación con la instancia en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarían en el que sería su último duelo mundialista.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Se pensaría que, de encontrarse, Argentina y Portugal podrían hacerlo hasta la ronda final o muy cerca de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, y gracias a la forma en cómo quedó posicionada cada posición, el que podría ser el último duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llegaría más pronto que tarde.

¿En qué fase se podrían enfrentar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con el calendario y con la posición de ambas selecciones, tanto Argentina como Portugal podrían chocar en un mano a mano de alarido solamente en la etapa de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; es decir, muy lejos de una hipotética y soñada final.

Te puede interesar: ¿Por qué Checo Pérez será tendencia en el Super Bowl 2026?

Te puede interesar: ¿Qué dijo Neymar tras salvarse del descenso con el Santos?

Claro que, para esto, se deben conseguir una serie de situaciones, mismas en donde tanto Argentina como Portugal lideren sus respectivos grupos en la primera ronda, esto recordando que mientras la albiceleste enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, los lusitanos harán lo mismo contra Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia.

Si esto sucede, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían tener su último enfrentamiento antes de colgar los botines a nivel profesional en la ciudad de Kansas City, en los Estados Unidos, el sábado 11 de julio. ¿Crees que este duelo se realice y, de ser así, qué selección sería tu favorita?

Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Quién tiene más goles entre Messi y Cristiano?

Si hablamos exclusivamente de las anotaciones que ambos jugadores tienen en los mundiales, es Lionel Messi quien sale victorioso por un importante margen sobre su rival. Y es que, mientras el jugador del Inter Miami suma 13 tantos hasta ahora, el delantero del Al Nassr registra siete anotaciones.

Lo mejor del Mundial México 2026
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

