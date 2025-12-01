Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién realmente tiene más títulos

Lionel Messi fue campeón de la Conferencia Este con Inter Miami y, así, elevó a 11 trofeos la diferencia de títulos con respecto a Cristiano Ronaldo, su gran contendiente de las últimas décadas. Leo llegó a su tercera consagración con Las Garzas y, a sus 38 años, es el más ganador de la historia del futbol.

Por su parte, Cristiano Ronaldo –cuya presencia en México vs. Portugal está en juego– acumula 36 consagraciones a nivel clubes y selección a sus 40 años de edad. El portugués logró un solo título en el Al Nassr de Arabia Saudita y su último trofeo fue con Portugal.

Messi lleva 6 títulos con la Selección Argentina, 35 con el Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain y 3 con el Inter Miami. Por su parte, CR7 tiene un título con el Sporting Lisboa, 10 con el Manchester United, 16 con el Real Madrid, 5 con la Juventus, 1 con Al-Nassr y 3 con la selección de Portugal.

Los 47 títulos de Lionel Messi

Títulos de Messi con la Selección Argentina

Mundial Sub-20: 2005

Medalla Oro Juegos Olímpicos Pekín 2008

Copa América: 2021

Copa América 2024

Finalissima 2022

Mundial Qatar 2022

Títulos de Messi con Barcelona

Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15

LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19

Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21

Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015

Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16

Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19

Títulos de Messi con el PSG

Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23

Supercopa de Francia 2022/23

Títulos de Messi con el Inter Miami

Leagues Cup 2023

Supporters Shield 2024

Conferencia Este 2025

Los 36 títulos de Cristiano Ronaldo

Títulos de Cristiano Ronaldo con Sporting CP

Supercopa Portuguesa 2002

Títulos de Cristiano Ronaldo con Manchester United

Premier League (3): 2006/07 – 2007/08 – 2008/09

FA Cup 2003/04

Copa de la Liga (2): 2005/06 – 2008/09

Community Shield (2): 2007 – 2008

UEFA Champions League 2007/08

Mundial de Clubes 2008

Títulos de Cristiano Ronaldo con Real Madrid

Copa del Rey (2): 2010/11 – 2013/14

LaLiga (2): 2011/12 – 2016/17

Supercopa de España (2): 2012 – 2017

UEFA Champions League (4): 2013/14 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18

Supercopa de Europa (3): 2014 – 2016 – 2017

Mundial de Clubes (3): 2014 – 2016 – 2017

Títulos de Cristiano Ronaldo con Juventus

Serie A (2): 2018/19 – 2019/20

Supercopa Italiana (2): 2018 – 2020

Copa Italia 2020/21

Títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal

Eurocopa 2016

UEFA Nations League (2): 2018/19 – 2024/25

Títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr