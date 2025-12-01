Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién realmente tiene más títulos
Leo Messi y CR7 tienen una diferencia de 11 consagraciones en sus carreras como futbolistas
Lionel Messi fue campeón de la Conferencia Este con Inter Miami y, así, elevó a 11 trofeos la diferencia de títulos con respecto a Cristiano Ronaldo, su gran contendiente de las últimas décadas. Leo llegó a su tercera consagración con Las Garzas y, a sus 38 años, es el más ganador de la historia del futbol.
Por su parte, Cristiano Ronaldo –cuya presencia en México vs. Portugal está en juego– acumula 36 consagraciones a nivel clubes y selección a sus 40 años de edad. El portugués logró un solo título en el Al Nassr de Arabia Saudita y su último trofeo fue con Portugal.
Messi lleva 6 títulos con la Selección Argentina, 35 con el Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain y 3 con el Inter Miami. Por su parte, CR7 tiene un título con el Sporting Lisboa, 10 con el Manchester United, 16 con el Real Madrid, 5 con la Juventus, 1 con Al-Nassr y 3 con la selección de Portugal.
Los 47 títulos de Lionel Messi
Títulos de Messi con la Selección Argentina
- Mundial Sub-20: 2005
- Medalla Oro Juegos Olímpicos Pekín 2008
- Copa América: 2021
- Copa América 2024
- Finalissima 2022
- Mundial Qatar 2022
Títulos de Messi con Barcelona
- Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15
- LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19
- Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21
- Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015
- Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16
- Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19
Títulos de Messi con el PSG
- Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23
- Supercopa de Francia 2022/23
Títulos de Messi con el Inter Miami
- Leagues Cup 2023
- Supporters Shield 2024
- Conferencia Este 2025
Los 36 títulos de Cristiano Ronaldo
Títulos de Cristiano Ronaldo con Sporting CP
- Supercopa Portuguesa 2002
Títulos de Cristiano Ronaldo con Manchester United
- Premier League (3): 2006/07 – 2007/08 – 2008/09
- FA Cup 2003/04
- Copa de la Liga (2): 2005/06 – 2008/09
- Community Shield (2): 2007 – 2008
- UEFA Champions League 2007/08
- Mundial de Clubes 2008
Títulos de Cristiano Ronaldo con Real Madrid
- Copa del Rey (2): 2010/11 – 2013/14
- LaLiga (2): 2011/12 – 2016/17
- Supercopa de España (2): 2012 – 2017
- UEFA Champions League (4): 2013/14 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18
- Supercopa de Europa (3): 2014 – 2016 – 2017
- Mundial de Clubes (3): 2014 – 2016 – 2017
Títulos de Cristiano Ronaldo con Juventus
- Serie A (2): 2018/19 – 2019/20
- Supercopa Italiana (2): 2018 – 2020
- Copa Italia 2020/21
Títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal
- Eurocopa 2016
- UEFA Nations League (2): 2018/19 – 2024/25
Títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr
- Campeonato de Clubes Árabes 2023.