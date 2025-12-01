deportes
Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién realmente tiene más títulos

Leo Messi y CR7 tienen una diferencia de 11 consagraciones en sus carreras como futbolistas

Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién realmente tiene más títulos
Messi vs. CR7: cantidad de trofeos
Diego Gonzalez
MLS
Lionel Messi fue campeón de la Conferencia Este con Inter Miami y, así, elevó a 11 trofeos la diferencia de títulos con respecto a Cristiano Ronaldo, su gran contendiente de las últimas décadas. Leo llegó a su tercera consagración con Las Garzas y, a sus 38 años, es el más ganador de la historia del futbol.

Por su parte, Cristiano Ronaldo –cuya presencia en México vs. Portugal está en juego– acumula 36 consagraciones a nivel clubes y selección a sus 40 años de edad. El portugués logró un solo título en el Al Nassr de Arabia Saudita y su último trofeo fue con Portugal.

Inter busca compañero para Messi
Reuters
Lionel Messi Inter Miami

Messi lleva 6 títulos con la Selección Argentina, 35 con el Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain y 3 con el Inter Miami. Por su parte, CR7 tiene un título con el Sporting Lisboa, 10 con el Manchester United, 16 con el Real Madrid, 5 con la Juventus, 1 con Al-Nassr y 3 con la selección de Portugal.

Los 47 títulos de Lionel Messi

Títulos de Messi con la Selección Argentina

  • Mundial Sub-20: 2005 
  • Medalla Oro Juegos Olímpicos Pekín 2008
  • Copa América: 2021
  • Copa América 2024
  • Finalissima 2022
  • Mundial Qatar 2022
Messi campeón del Mundial con Argentina
Instagram Lionel Messi / @leomessi

Títulos de Messi con Barcelona

  • Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15
  • LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19
  • Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21
  • Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015
  • Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16
  • Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Títulos de Messi con el PSG

  • Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23
  • Supercopa de Francia 2022/23

Títulos de Messi con el Inter Miami

  • Leagues Cup 2023
  • Supporters Shield 2024
  • Conferencia Este 2025

Los 36 títulos de Cristiano Ronaldo

Títulos de Cristiano Ronaldo con Sporting CP

  • Supercopa Portuguesa 2002

Títulos de Cristiano Ronaldo con Manchester United

  • Premier League (3): 2006/07 – 2007/08 – 2008/09
  • FA Cup 2003/04
  • Copa de la Liga (2): 2005/06 – 2008/09
  • Community Shield (2): 2007 – 2008
  • UEFA Champions League 2007/08
  • Mundial de Clubes 2008
Cristiano Ronaldo y Juventus son campeones de la Supercopa de Italia

Títulos de Cristiano Ronaldo con Real Madrid

  • Copa del Rey (2): 2010/11 – 2013/14
  • LaLiga (2): 2011/12 – 2016/17
  • Supercopa de España (2): 2012 – 2017
  • UEFA Champions League (4): 2013/14 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18
  • Supercopa de Europa (3): 2014 – 2016 – 2017
  • Mundial de Clubes (3): 2014 – 2016 – 2017

Títulos de Cristiano Ronaldo con Juventus

  • Serie A (2): 2018/19 – 2019/20
  • Supercopa Italiana (2): 2018 – 2020
  • Copa Italia 2020/21

Títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal

  • Eurocopa 2016
  • UEFA Nations League (2): 2018/19 – 2024/25

Títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

  • Campeonato de Clubes Árabes 2023.
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
