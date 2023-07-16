Gol anulado de Henry Martín, México vs Panamá
Gol anulado de Henry Martín: México vs Panamá | Final, Copa Oro 2023 Regístrate y ve gratis aquí

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Gol anulado de Henry Martín: México vs Panamá | Final, Copa Oro 2023

A los 33 minutos del primer tiempo del juego México vs Panamá, la final de la Copa Oro 2023 en el Estadio SoFi, se le anuló un gol a Henry Martín por fuera de lugar

Por: Azteca Deportes

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