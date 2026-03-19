DE PELÍCULA: el día que un equipo de futbol metió gol en 19 SEGUNDOS y sin tocar el balón

Lo que ocurrió en la Serie B de Brasil dos años atrás parece sacado de un videojuego… pero fue completamente real. Apenas habían pasado 19 segundos de partido y el marcador ya estaba 1-0. Lo más increíble: el equipo que iba ganando ni siquiera había tocado el balón.

Qué pasó en el partido entre Sport Recife y Novorizontino

El insólito momento se dio en el duelo entre Sport Recife y Novorizontino, correspondiente a la Serie B de Brasil. Todo comenzó con el saque inicial de Sport Recife. El equipo local intentó salir jugando desde el fondo, con una secuencia rutinaria que terminó en desastre: pase hacia atrás del defensor, portero adelantado lejos de su posición y falta total de comunicación. El resultado fue catastrófico: el balón recorrió metros sin oposición… hasta meterse en la portería.

El error que dio la vuelta al mundo

El protagonista involuntario fue Alisson Cassiano, defensor de Recife, quien intentó jugar con su portero sin verificar su posición. Pero la jugada también dejó en evidencia a Caíque França, que estaba demasiado adelantado, sobre la zona de la medialuna del área, anormal sabiendo que se trataba de una salida desde abajo y con el equipo rival cerca. En menos de medio minuto, el partido ya tenía un gol que parecía imposible.

Un equipo brasileño marcó un gol en 19 segundos sin siquiera tocar el balón.pic.twitter.com/IlvBjNQRHD — Ana Price (@Ana_Price_) March 18, 2026

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Reacciones en redes: incredulidad total

El video del gol se volvió viral en cuestión de horas, incluso, sigue apareciendo en redes sociales dos años después y genera miles de comentarios día a día. Algunas de las reacciones más repetidas fueron: “Nunca vi algo así en un partido profesional”, “¿Cómo puedes ir perdiendo sin que te ataquen?”, y “Esto no es culpa de uno solo, fallaron los dos”.

Un golpe que cambió el partido

El gol tempranero condicionó completamente el desarrollo del encuentro. Novorizontino aprovechó el envión anímico y terminó llevándose la victoria por 2-1, en un partido que ya había quedado marcado desde el inicio. Mientras tanto, el ambiente en Sport Recife se volvió tenso con las gradas repletas de silbidos, presión constante en los jugadores y un impacto psicológico en todo el plantel que se respiraba en el estadio.

Más allá de lo viral, la jugada deja una lectura táctica clara: el futbol moderno exige salir jugando desde el fondo, pero también precisión y coordinación absoluta. Este fue un ejemplo perfecto de cómo una mala ejecución puede costar un partido… en segundos.

