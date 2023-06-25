Gol de Luis Romo
Gol de Luis Romo: México 1-0 Honduras | Copa Oro 2023 Regístrate y ve gratis aquí

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Gol de Luis Romo: México 1-0 Honduras | Copa Oro 2023

Al primer minuto del primer tiempo del juego México vs Honduras, de la Copa Oro 2023, Luis Romo abrió el marcador del partido México vs Honduras

Por: Azteca Deportes

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