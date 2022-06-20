¡Qué dupla! Vinicius Jr. y Dybala hacen magia en The Beautiful Game

¡Qué forma de combinarse! La jugada entre Vinicius Jr. y Paulo Dybala será una de las más recordadas en The Beautiful Game. El astro brasileño del Real Madrid entró solo al área rival tras un pase fantástico de Ronaldinho; Vini encaró a su compañero, Eder Militao, frenó, alzó la cara y encontró a ‘La Joya’, quien únicamente fintó a Sébastien Frey para marcar el gol que pondría los cartones tres por tres.

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Rivaldo anota gol desde fuera del área; Higuita no pudo hacer nada

La magia jugó para ambos lados. Rivaldo también se mostró en la tabla de anotadores, con un golazo a los 18 minutos. La ex estrella del Barcelona puso el tiro al poste más lejano del guardameta colombiano René Higuita, quien solo se aventó para la foto.

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