Video: Revive el gol de Santiago Giménez vs Shakhtar en la Europa League
Santiago Giménez volvió a anotar, consiguió abrir el marcador a favor del Feyenoord en los Octavos de Final de la Europa League contra el Shakhtar
Ya lo gana el Feyenoord. En la vuelta de los Octavos de Final de la Europa League, el delantero mexicano, Santiago Giménez consiguió abrir el marcador contra el Shakhtar, y así llegar a cinco goles en siete partidos disputados del torneo continental.
Al minuto 8 del encuentro, el 'Bebote' entró al área, recortó hacía el centro, y disparó con la pierna izquierda a primer poste para vencer al portero rival, luego de que su equipo robara el balón en media cancha y contragolpearán para conseguir el primer tanto del partido
GOOOOOOL!— ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) March 16, 2023
Santiago Gimenez
Feyenoord: 1-0 :Shakhtar Donetsk
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Cuantos goles lleva Santiago Giménez en la temporada 2022-2023 con el Feyenoord
Con esta anotación, Giménez llegó a 14 goles en lo que va de la temporada; este en la Europa Legua fue el quinto, para empatar en el primer lugar con Marcus Rashford -al momento de escribir esta nota-; además con el gol del fin de semana en la Eredivisie, el delantero mexicano llegó a 7 en el torneo local; y tiene otro par en la Copa de Países Bajos.