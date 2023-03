Santiago Giménez muestra su admiración por el desempeño de Haaland

Santiago Giménez se ganado la titularidad absoluta con el Feyenoord esta temporada, las grandes actuaciones del mexicano le han valido para convertirse en el referente en el eje de su equipo y el hombre capaz de definir los partidos importantes. Pese a haber sido baja en la ida ante Shakhar por la Europa League, El Bebote regresó para marcar diferencia y darle el triunfo a su equipo en la Eredivisie ante Volendam.

Las palabras de Santiago Giménez sobre Erling Haaland

Santiago Giménez platicó en exclusiva para Fox Sports y habló sobre la participación que tuvo Erling Haaland ante Leipzig en la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, encuentro donde marcó un total de 5 goles.

“Haaland es una bestia, otro nivel. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, de mejorar, de poner mi fe. Haciendo esto, todo saldrá solo; y con ello, las estadísticas darán fruto”, dijo Santiago Giménez en entrevista.

El delantero mexicano expuso su sensación del peso que tiene la cancha del Feyernoord, y cómo presiona su afición, por lo que El Bebote espera que ese entorno pueda pesar en el duelo ante Shakhtar dentro de la Europa League.

“No es una mochila el tener una casa fuerte, no lo siento así; al contrario, es una motivación. Los rivales lo tienen difícil jugar aquí en nuestra casa, y esperamos que eso suceda ante Shakhtar, mañana”, dijo el bombardero.

Santiago Giménez reveló cómo fueron los instantes en los que sintió molestias durante los ejercicios de calentamiento con el Feyenoord previos al partido de la Europa League ante Shakhtar Donetsk.

“Fue complicado ante Shakhtar el partido de ida, pero yo en el calentamiento sentí algo en el isquio, decidimos no arriesgar con el cuerpo técnico, porque si no te puede lesionar, y entonces te pierdes el resto del torneo. No me sentía al cien. Decidí no arriesgar para estar listo. Ahora me siento al 100 para enfrentar al Shakhtar, que será complicado”, dijo el mexicano.

La temporada del Feyernoord

Feyenoord marcha como líder de la Eredivisie con 58 puntos tras 25 partidos jugados en la temporada. El conjunto neerlandés tiene como principal perseguidor al Ajax que tiene 55 unidades, un partido que está a la vuelta de la esquina (se juega el domingo 19 de marzo) para el conjunto de Santiago Giménez. Con el título en juego, se espera que el bombardero mexicano pueda ser importante para dar el golpe definitivo al título.

“Tenemos una final en cada partido: si dejamos ir puntos en la liga, nos comen los de atrás; lo mismo si perdemos en Europa League, perder es decir que no vamos a casa. Lo mismo en copa, son juegos definitorios. Nos encanta el reto de estar en las tres copas, queremos llegar lo más lejos en todo”, sentenció Santiago Giménez.