Gol de Santiago Giménez, México vs Panamá, Final Copa Oro 2023
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Gol de Santiago Giménez: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

A los 88 minutos del segundo tiempo del juego México vs Panamá, la final de la Copa Oro 2023 en el Estadio SoFi, Santiago Giménez abrió el marcador del partido

Por: Azteca Deportes

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