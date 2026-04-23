Pocos hablan del éxito que está teniendo Cristiano Ronaldo Jr. y esto es lo último que pasó

El hijo de CR7 sigue triunfando en Medio Oriente y muy pocos hablan del espectacular éxito que está teniendo. Lo último que pasó con Cristiano Ronaldo Jr. es que marcó un hat-trick jugando en las fuerzas básicas del Al-Nassr de Arabia Saudita. Mientras que su padre, Cris, ya no es el jugador más caro de Portugal pero busca llegar a los 1,000 goles, él brilla siendo un niño.

Mientras que Cristiano Ronaldo Jr ya se entrena con el Real Madrid y se ve muy distinto a su padre a esa edad, su capacidad para jugar al futbol parece asemejarse al delantero con pasado en el Manchester United y la Juventus. Pues Júnior le marcó 3 goles al Al-Fayha y hasta hay video.

Cristiano Jr podría regresar a Al Nassr

VIDEO: El hattrick de Cristiano Ronaldo Júnior

Los sitios especializados en la Liga Saudí, tanto en Primera División como en las categorías de inferiores, viralizaron los 3 goles del hijo de Cristiano Ronaldo:

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¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo Jr.?

Nacido el 17 de junio de 2010, Cristiano Ronaldo Júnior tiene 15 años y faltan menos de dos meses para que alcance los 16. A pesar de su corta edad, ya ha demostrado grandes condiciones físicas y atléticas, destacadas por los medios de la Liga Saudí. No por nada lo han fichado en el mismo equipo que su padre y no para de marcar goles, siendo cada vez más un jugador de área.

|Crédito: Instagram/@cristiano

¿Quién es más alto: Cristiano Ronaldo o su hijo?

En los últimos tiempos se han viralizado fotos que sorprendieron a todos. Pues resulta que Cristiano Ronaldo Jr. ya mide 1.90 metros, por lo que ya es más alto que su padre (1.87 metros). El delantero portugués, de todos modos, siempre ha aparentado más altura gracias a sus increíbles saltos acrobáticos. Por su físico, Júnior incluso ya jugó en la selección de Portugal Sub-16.

¿Quién es la madre de Cristiano Ronaldo Jr.?

Aunque muchos creen que Ronaldo Jr. es hijo de Irina Shayk (ex esposa de CR7), esto es falso. El astro portugués nunca reveló los detalles de la madre de la madre de Júnior. El futbolista con pasado en Real Madrid siempre ha tenido el apoyo de la abuela paterna del niño, María Dolores dos Santos Aveiro, para su crianza.

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