De Cabo Verde para el mundo: El GOLAZO de Sidny Lopes Cabral a Argentina es elegido el mejor del Mundial 2026

Este lunes, la FIFA, el máximo organismo del fútbol internacional, hizo oficial que el impresionante disparo del seleccionado de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral contra Argentina fue galardonado con el premio al Mejor Gol del Torneo (Hyundai Goal of the Tournament) de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El lateral de los Tiburones Azules conquistó la votación popular superando a joyas de las máximas potencias tras protagonizar una de las postales más imponentes y emotivas en la historia reciente de los Mundiales.

¿Cómo fue el gol de Sidny Lopes Cabral?

Ocurrió durante un electrizante duelo de 16avos de final disputado en Miami. Cabo Verde, la auténtica revelación de la cita orbital, plantó cara sin complejos ante la vigente campeona del mundo. Cuando transcurría el alargue y el marcador favorecía a la albiceleste, Lopes Cabral tomó el balón recostado por el sector izquierdo.

Con una gambeta llena de temple, enganchó hacia el centro para sacudirse la marca de Alexis Mac Allister y, desde fuera del área, sacó un derechazo impresionante. El esférico tomó una comba perfecta y se incrustó directamente en el ángulo superior del marco resguardado por Emiliano "Dibu" Martínez, quien a pesar de su estirada no pudo hacer absolutamente nada para evitar el 2-2 parcial.

El grito de gol hizo retumbar el estadio y desató la locura en el banquillo africano, culminando con un emotivo festejo donde el futbolista corrió a la tribuna a abrazar a su pareja en un gesto que conmovió a las redes sociales.

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Un reconocimiento inédito para Cabo Verde

Aunque Argentina terminó imponiéndose 3-2 en el tiempo extra, la gesta de Cabo Verde e imborrable huella de Lopes Cabral quedaron inmortalizadas. A sus 23 años y listo para emprender su nueva etapa en el Trabzonspor de Turquía, el defensor otorga a su país un galardón inédito.

