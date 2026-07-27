Germán Berterame lanza fuerte mensaje tras desplomarse en pleno partido con el Inter de Miami: “Me llevo el cariño de todos ustedes”

Después del momento de angustia que vivió durante el partido entre Inter Miami y CF Montreal, Germán Berterame reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a todos los aficionados que se preocuparon por su estado de salud.

El delantero mexicano encendió las alarmas luego de sufrir un fuerte impacto en la cabeza durante una jugada aérea, situación que provocó que fuera atendido de emergencia y trasladado a un hospital para realizarle los estudios correspondientes. Las imágenes del incidente generaron preocupación entre compañeros, rivales y seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo.

A menos de un día del accidente, Berterame utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer todas las muestras de cariño y confirmar que su recuperación marcha por buen camino.

"Quería pasar por acá porque sé que muchos se preocuparon por mí después de lo que pasó ayer.Antes que nada, quiero darle gracias a Dios porque hoy puedo decir que estoy bien.Ahora toca recuperarme con tranquilidad, tener paciencia y prepararme para volver de la mejor manera.También quiero agradecerles de corazón por cada mensaje, cada llamada y cada oración. El cariño que recibí fue enorme, y tanto mi familia como yo nos sentimos muy acompañados.Me llevo el cariño de todos ustedes y, sobre todo, la certeza de que Dios estuvo conmigo en todo momento. Gracias por estar, por sus oraciones y por tanto apoyo. Que Dios los bendiga siempre."

Berterame inicia su recuperación

El mensaje fue recibido con alivio por parte de la afición, ya que confirma que el atacante se encuentra fuera de peligro tras el aparatoso golpe. Ahora, el futbolista iniciará su proceso de recuperación bajo supervisión médica antes de volver a los entrenamientos y, posteriormente, a la actividad con Inter Miami.

Durante el encuentro, el partido permaneció detenido varios minutos mientras los servicios médicos ingresaban al terreno de juego para atender al delantero, quien tuvo que abandonar el estadio en ambulancia.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para su regreso a las canchas, el propio jugador dejó claro que afrontará su rehabilitación con paciencia y optimismo, agradecido por el respaldo recibido y convencido de volver "de la mejor manera".

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