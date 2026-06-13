Quién es Hwang In-beom, la figura de Corea que casi se queda sin Mundial y ahora amenaza a México

La Selección Nacional de Corea del Sur recibió una de las noticias más esperadas por su cuerpo técnico en la antesala del crucial enfrentamiento contra la Selección Mexicana. El mediocampista Hwang In-beom confirmó su recuperación física tras superar una compleja dolencia muscular que puso en serio riesgo su participación oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Hwang In-Beom, goleador de Corea del Sur, dijo algo sobre México tras debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ |Crédito:@theKFA

El futbolista de veintinueve años de edad, debió encarar a contrarreloj en las últimas semanas antes del comienzo de Corea del Sur en la justa mundialista. Actualmente, el polivalente volante del Feyenoord de los Países Bajos se ha consolidado como el motor principal del esquema táctico del conjunto asiático y durante todo el proceso de las eliminatorias de su confederación fue una pieza clave para que su país logre estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Los números de Hwang In-beom con Corea del Sur

El trayecto profesional de este mediocampista central destaca por su gran capacidad de distribución de pelota y su resistencia física para cubrir amplios sectores del césped. Hwang In-beom inició su carrera en las ligas de su país natal antes de dar el salto al balompié internacional mediante pasos por los Estados Unidos, Rusia, Grecia y Serbia. Luego de la lesión de tobillo sufrida en marzo de 2026 con el Feyenoord, ahora el propio futbolista admitió que se encuentra casi al ciento por ciento de su capacidad para asumir la titularidad en el esquema del entrenador Hong Myung-bo.

El estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, analiza lo que sucede con el mediocampsita del conjunto asiático ya que brilló como una de las máximas figuras de Corea del Sur en el debut del gran certamen veraniego en la que fue la victoria por 2-1 frente a República Checa. El futbolista con actualidad en el Feyenoord fue determinante al aportar 1 gol y 1 asistencia, liderando la remontada de su selección.