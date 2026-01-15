Goleada HISTÓRICA de un futbolista de México en Europa genera la alegría de Javier Aguirre

Javier Aguirre sigue recibiendo buenas noticias desde Europa , pues cada vez más jugadores mexicanos se destacan en sus equipos. Por ejemplo, recientemente uno de los futbolistas que suele ser convocado para la Selección Nacional de México fue partícipe de una goleada histórica contra el mejor equipo de la liga en la que está jugando. Realmente increíble.

Mientras en la ofensiva Julián Quiñones se quiere ganar el puesto en la Selección Mexicana , en el lateral izquierdo se está destacando Mateo Chávez, quien jugó 72’ en la victoria 6-0 del AZ Alkmaar sobre el Ajax en los octavos de final de la Copa de los Países Bajos. Sin dudas, una goleada histórica para el futbol neerlandés, que no acostumbra a ver caer así a ese gigante.

Mateo Chávez es el mexicano que la volvió a romper en Europa|@mateo.chaveez

Mateo Chávez tuvo un buen rendimiento en la goleada en Europa

En el partido entre el AZ Alkmaar y el Ajax, Mateo Chávez fue titular y tuvo un muy buen rendimiento. El defensor mexicano participó de 7 contribuciones defensivas, logró 4 de 5 entradas, tuvo 2 despejes, logró 4 recuperaciones, ganó 7 de 13 duelos en el suelo y 1 de 2 aéreos. Además, acertó el 88% de los pases (28/32), completó un regate y un tiro a puerta.

Quizás lo único que opacó un poco su gran actuación fue que el ex Chivas tuvo una ocasión clara fallada y recibió una tarjeta amarilla. Por esto último decidieron cuidarlo y reemplazarlo a los 72 minutos. De todos modos, el defensa de 21 años está representando muy bien a México en el mundo.

Javier Aguirre considera a Mateo Chávez en México

Al margen de la goleada histórica 6-0 del AZ Alkmaar sobre el Ajax, con la que avanzó a cuartos de final de la Copa de Holanda; el ‘Vasco’ Aguirre ya tenía en consideración a Mateo Chávez para México. De hecho, fue parte de la plantilla que ganó la Copa Oro 2025. Además, fue titular en 6 de 7 partidos jugados con la Selección Nacional el año pasado.

Los números de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar de los Países Bajos

