¡Julián Quiñones le manda mensaje desde Arabia a Javier Aguirre, a 5 meses del mundial!

El delantero Julián Quiñones, del Al-Qadsiah de la Liga Árabe marcó este miércoles HAT TRICK en la paliza de 5-0 de locales sobre el Al Feiha que no pudo ni meter las manos en el encuentro de la Jornada 14, del torneo que lidera el Al Hilal.

La Pantera, Julián Quiñones está imparable ahora con tres tantos en la cancha ante el Al Al Feiha y en México, es interpretado como un aviso a Javier Aguirre sobre el momento que vive el atacante naturalizado mexicano y los motivos por los cuales debería de considerar incluirlo en la convocatoria final rumbo al Mundial del 2026.

The FULL Julian Quinones hat-trick 🎩🇲🇽 pic.twitter.com/jDEHxDTRmw — Roshn Saudi League (@SPL_EN) January 14, 2026

Quiñones deberá de mantener el ritmo y el nivel, pero en estos instantes cuando Santiago Gimenez está está en recuperación por una operación y aún tendría más de dos meses por delante para volver, y también cuando Alexis Vega tuvo una cirugía menor, el nombre de Quiñones y el deseo porque mantenga ese nivel, ayudan a la Selección.

Five-star football from @Alqadsiah

⭐⭐⭐⭐⭐

Julian Quiñones steals the show with a hat-trick 🎩🔥



A night to remember for Brendan Rodgers’ men, while @AlfayhaSC had no answers.@SPL_EN #RoshnSaudiLeague #SaudiTimes pic.twitter.com/SDCu7EfK0z — Saudi Times (@sauditimes_en) January 14, 2026

Así fueron los tres goles de Quiñones en Arabia Saudita

Julián Quiñones, de 28 años de edad, tiene la experiencia y ahora el fogueo internacional para ser considerado y eventualmente podría apretar para ganarse un lugar como titular, aunque la lucha por la delantera será intensa.

Por ahora, el bicampeón con el Atlas de Guadalajara anotó tres tantos. El primer cayó al 47', cuando en un tiro de esquina cobrado a media altura, fue rematado por el atacante con el arco de frente y sin marcas.

El segundo gol fue al minuto 53', cuando en otra jugada a balón parado remató de nuevo a pocos metros del área, lo que dejó en evidencia la mala defensa del rival.

Pero aún más, al 61, cuando en un centro al área, Quiñones se levantó y remató de cabeza para lograr el tercer tanto en un día de campo para su escuadra.