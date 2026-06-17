Previo al debut de Portugal en el Mundial 2026, esto dijo Roberto Martínez sobre el final de su contrato como DT

Portugal llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las selecciones candidatas a pelear por el título. Sin embargo, en las horas previas a su debut frente a República Democrática del Congo surgieron múltiples versiones sobre el futuro de Roberto Martínez, actual director técnico del combinado portugués.

La situación tomó relevancia luego de que diversos reportes en Europa señalaran que el entrenador español dejaría el cargo una vez concluido el torneo, una información que incluso fue relacionada con un posible regreso a clubes de la Premier League.

Roberto Martínez fue criticado por Radja Nainggolan|Getty Images

Roberto Martínez responde sobre su salida de Portugal

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro correspondiente al Grupo K, Roberto Martínez fue cuestionado directamente sobre el final de su contrato con la Federación Portuguesa de Futbol. Lejos de alimentar la polémica, el estratega dejó claro que no existe ninguna sorpresa alrededor del tema. “Mi contrato termina después del Mundial, así que no creo que sea noticia. Es un hecho”, señaló Martínez ante los medios.

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El entrenador recordó que cuando asumió el cargo en 2023 el objetivo siempre fue construir un proyecto competitivo que permitiera a Portugal llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, insistió en que toda la atención del grupo está enfocada exclusivamente en el torneo y no en las decisiones que puedan tomarse una vez concluya la participación portuguesa.

La versión que había generado incertidumbre en Portugal

Un día antes del debut luso, distintos reportes periodísticos aseguraban que Roberto Martínez abandonaría la selección una vez terminara la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La noticia generó ruido porque llegó justo cuando Portugal se preparaba para enfrentar a República Democrática del Congo en su primer compromiso del Grupo K, sector que comparte con Colombia y Uzbekistán.

Sin embargo, las declaraciones del propio técnico ayudaron a bajar la tensión. Martínez explicó que la situación contractual ya era conocida dentro de Portugal desde hace tiempo y que no representa una preocupación para el cuerpo técnico ni para los jugadores.

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