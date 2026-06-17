Por qué Messi usó 5 parches en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Argentina hizo su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una contundente victoria frente al seleccionado de Argelia por el Grupo J de la justa mundialista. Lionel Messi tuvo otra noche más para el recuerdo de todos los fanáticos y se llevó la mirada de las cámaras no solo por su hat-trick, sino por la cantidad de parches que lució en su camiseta.

Messi anota un triplete con Argentina ante Argelia|Crédito: @AFASeleccionEN / X

La aparición de cinco parches específicos sobre la tela de la prenda deportiva generó sorpresa en los espectadores. Sin embargo, cada uno tiene su explicación. El diseño general contempla que el logotipo principal de la Copa del Mundo varíe su tonalidad cromática de acuerdo al palmarés histórico de cada federación nacional y el color dorado quedó reservado de forma única para las escuadras que alguna vez conquistaron el torneo. Además, Lionel Messi sumó a esta marca dorada el prestigioso parche denominado Legacy por ser uno de los pocos futbolistas con presencia activa en más de cinco citas mundiales. Por último, la indumentaria se completó con las insignias de la campaña institucional de sostenibilidad social de la FIFA y el emblema de CONMEBOL.

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Uno por uno, los parches que usó Messi en el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con los detalles mencionados anteriormente, repasamos el significado de cada logotipo que Messi lució en la victoria argentina frente a Argelia por tres a cero:

1. Campeón vigente de la Copa Mundial de la FIFA™.

2. Mundial 2026 Dorado para selecciones que han ganado el torneo al menos una vez.

3. United for Peace, que lo lucen todas las selecciones.

4. LEGACY, por haber participado en al menos cinco mundiales.

5. Golden Ball, por haber ganado el premio al mejor jugador de una cita mundialista.

Cabe mencionar que el astro argentino portará estas distinciones durante toda la justa mundialista. Con la victoria conseguida ante el conjunto africano, los dirigidos por Lionel Scaloni ya encaminan su pasaje a los dieciséisavos de final. Con un triunfo ante Austria en la segunda fecha, la clasificación quedaría prácticamente sellada.