La cuenta de CR7: goles por club, Portugal y la meta del mil

Hablar de Cristiano Ronaldo ya no se limita a títulos o a noches grandes: también implica una cifra que se mueve como contador histórico. En pleno 2026, el portugués alcanzó los 961 goles y quedó en la antesala de un número que, por décadas, parecía reservado para otra época: los 1,000.

La cuenta de los goles de Cristiano Ronaldo

Ronaldo debutó como profesional con Sporting y ahí anotó 5 goles, el primer renglón de una carrera que después explotó en Inglaterra. En su primera etapa con Manchester United firmó 118 tantos, antes de dar el salto al club donde vivió su pico más brutal: Real Madrid, con 450 goles y el estatus de máximo anotador histórico del equipo merengue.

Después llegó la etapa en Juventus, donde acumuló 101 goles en tres temporadas, y más tarde un segundo ciclo con el United que dejó 27, en un cierre marcado por tensiones internas con Erik Ten Hag y una salida acelerada. Ya en Arabia, su cuenta con Al Nassr supera el centenar con 118 goles, y sigue en aumento.

A todo eso se suma el apartado internacional: con Portugal, Ronaldo ya se mueve en el rango de 142 goles, cifra que sostiene su lugar como el máximo artillero de selecciones en la historia.

Goles de Cristiano Ronaldo por equipo y selección (totales en carrera):



Sporting : 5

: 5 Manchester United (dos etapas): 145 (118 + 27)

(dos etapas): 145 (118 + 27) Real Madrid : 450

: 450 Juventus : 101

: 101 Al Nassr : 118

: 118 Portugal : 142–143

: 142–143 Total aproximado: 961

Cristiano presenta pruebas medicas

