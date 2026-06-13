El jugador que apunta a ser la primera BAJA titular de Cruz Azul para el Apertura 2026

Cruz Azul sabe que sufrirá bajas durante el mercado de fichajes de verano tras ser campeón de la Liga BBVA MX. Una de las más nombradas es la inminente salida de Mauro Zaleta hacia el Necaxa. Sin embargo, Joel Huiqui está atento a los próximos movimientos que se llevarían a cabo en La Noria, ya que uno de los jugadores considerados titulares también abandonaría el equipo en los próximos días.

Diversos reportes indican que Gonzalo Piovi tiene altas probabilidades de ser la primera baja de peso dentro de Cruz Azul. El defensor argentino ha sido clave dentro del esquema celeste durante el último tiempo, pero recientemente ha quedado en el centro de distintas versiones que lo colocan fuera de La Noria para el Apertura 2026. Si bien aún no hay movimientos oficiales, el jugador estaría cada vez más cerca de salir al exterior.

Gonzalo Piovi|@gonzalopiovi

Gonzalo Piovi saldría de Cruz Azul

Según fuentes, el zaguero central sería la primera baja del once titular de Cruz Azul para afrontar el Apertura 2026. Cabe destacar que Piovi ya había recibido sondeos por parte de algunos clubes argentinos, además de que existe un constante interés por parte Inter Miami. Además, la directiva cementera estaría abierta a negociar la salida del argentino, quien ya no sería considerado como jugador indispensable.

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Pese a que Piovi es el jugador a vender en el próximo mercado de fichajes, diversos reportes indican que aún no hay una oferta formal por el defensor en las oficinas de La Noria. Mientras tanto, el jugador continúa entrenando bajo las órdenes de Huiqui, pero no se descarta que sea vendido siempre y cuando llegue una oferta que sea considerada conveniente para el proyecto deportivo del club.

|MEXSPORT

Cuánto dinero podría recuperar Cruz Azul por Piovi

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado en transferencias, Transfermarkt, Gonzalo Piovi tiene un valor de mercado de 2 millones de euros. La directiva de La Máquina podría recibir ofertas cercanas a este monto, aunque podrían ser consideradas insuficientes. Resulta que Cruz Azul solicitó una mayor cantidad de dinero en ocasiones anteriores.

Cabe recordar que La Máquina había desembolsado poco más de 2 millones de euros por su ficha en el año 2024, cuando el defensor arribó procedente de Racing Club. En este contexto, los directivos cementeros buscarían, por lo menos, recuperar la cantidad de dinero invertido en ese momento. Su ciclo con Cruz Azul parece terminado y en los próximos días podrían haber novedades al respecto.