Es canterano de Cruz Azul y ya apunta a ser uno de los refuerzos estrella de otro equipo en el Apertura 2026

Mauro Zaleta podría convertirse en uno de los nombres a seguir durante el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El futbolista mexicano, que pertenece a Cruz Azul y viene de jugar con Mazatlán FC, apunta a reforzar al Atlante en su regreso al máximo circuito del futbol mexicano.

De acuerdo con información de diversos reportes, el lateral llegaría a los Potros de Hierro en calidad de préstamo por un año con opción de compra. Atlante también tendría encaminada la incorporación del portero Óscar Jiménez, otro de los jugadores que viene de tener actividad con Mazatlán.

Mauro Zaleta reforzaría al Atlante|Crédito: Cruz Azul / X

Mauro Zaleta apunta a reforzar al Atlante para el Apertura 2026

El movimiento no es menor para el Atlante. Después de su regreso a Primera División, el equipo azulgrana necesita construir una plantilla competitiva y Zaleta aparece como una alternativa interesante por edad, recorrido reciente y conocimiento de la Liga BBVA MX.

En estos momentos, el jugador de 24 años pertenece a Cruz Azul, pero viene de cumplir una etapa importante con Mazatlán. Zaleta superó los 1,200 minutos durante la última temporada, por lo que no se trata de un futbolista sin ritmo competitivo.

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A esto se suma que Atlante mantendría una base importante del equipo que compitió en la Liga de Expansión, aunque también buscaría entre ocho y nueve refuerzos para encarar el Apertura 2026. En ese contexto, Zaleta podría ser una de las apuestas más fuertes del club para fortalecer el sector izquierdo.

Cruz Azul todavía tiene el control de su futuro

La situación de Mauro Zaleta también involucra directamente a Cruz Azul. El diario Récord informó que el futbolista debía regresar a La Noria tras finalizar su préstamo con Mazatlán, junto con Javier Suárez, quien también terminó su cesión con Atlético de San Luis.

Por esta razón, el posible fichaje por Atlante dependería de la decisión final de la directiva cementera. Aunque en un primer momento se manejó que Zaleta podía volver para pelear un lugar en Cruz Azul, diferentes reportes apuntan a que su futuro podría estar nuevamente fuera de La Noria, al menos durante el próximo torneo.

No es menor que el futbolista ya tuvo participación en Primera División. Con Mazatlán, Zaleta disputó 23 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia, además de destacar por su capacidad para jugar como lateral, volante, interior o incluso extremo por izquierda.

