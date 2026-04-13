Solo tiene 18 años y DESTROZÓ el récord de Usain Bolt en 200 metros planos (VIDEO)

Su nombre es Gout Gout y solo tiene 18 años, pero este lunes 13 de abril ha superado una marca de Usain Bolt que parecía imposible de alcanzar tras correr los 200 metros planos en un tiempo de 19.67 segundos, 32 milésimas más rápido de lo que corrió el jamaiquino con la misma edad en 2004

Te puede interesar: OFICIAL: Fecha y HORARIO para ver el Cruz Azul vs LAFC, partido de vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

Gout Gout superó la marca de Usain Bolt de 18 años

Gout Gout estableció un nuevo récord mundial Sub 20 tras completar los 200 metros planos en un tiempo de 19.67 segundos durante el Campeonato de Atletismo de Australia celebrado en Sidney.

Es la primera vez que un corredor nacido en Australia baja de los 20 segundos y ya es considerado uno de los más rápidos de la historia en categoría Sub 20.

"Supongo que se podría decir que me quita un gran peso de encima saber que lo corrí legalmente y que tengo la velocidad en mi cuerpo para correr tiempos como ese", dijo Gout Gout a los medios de comunicación tras su impresionante marca.

“Usain Bolt”:

Porque acaba de ser superado por un prodigio del sprint de 18 años llamado “Gout Gout”, quien ha hecho historia tras cronometrar un tiempo de 19,67 segundos en 200 m, superando el récord de 19,93 s de Usain Bolt establecido en 2004 pic.twitter.com/Jb6Rzhr3cz — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) April 13, 2026

El corredor nació en Queensland, Australia el 29 de diciembre del 2007, dos años después de que sus padres escaparan de Sudán del Sur y pidieran asilo en el país oceánico.

Fue descubierto a los 15 años por cazatalentos y recientemente firmó un millonario contrato con Adidas que se extiende hasta el 2032.

A pesar de que a los 18 años estableció una marca impresionante, aun está lejos del récord mundial impuesto por Usain Bolt cuando corrió en el Mundial de Atletismo de Berlin 2009 los 200 metros planos en un tiempo de 19.19, una marca que Gout buscará destrozar.

El Campeonato Mundial Sub 20 a disputarse en agosto de este año será el próximo evento en el que podremos ver a Gout Gout en acción.

Te puede interesar: México citaría a estos jugadores de Chivas en plena Liguilla: son claves para Milito y las estadísticas lo demuestran