Un grande de Argentina puso sus ojos en un jugador de la Liga BBVA MX y el fichaje está encaminado

La Liga BBVA MX atraviesa un buen momento en torno a la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la jornada 9. En ese contexto, está todo encaminado para que un jugador que está cerca de ser fichado por el Querétaro se una a la liga mexicana. Eso sí, en el medio pasaría por un grande Argentina, que ya puso sus ojos en él.

Mientras un ex jugador de la Liga MX no podrá jugar al futbol por hacer trampa con su selección, ahora es tendencia una “transferencia de tres clubes” que involucra a un equipo de México. Pues el Querétaro está cerca de comprar el pase de Rodrigo Auzmendi, pero antes de eso lo debería dejar jugar en un equipo grande de Argentina.

Rodrigo Auzmendi llegaría a la Liga BBVA MX pero una negociación compleja

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, la transferencia de Rodrigo Auzmendi a Querétaro está muy cerca. El club mexicano ya negocia con Banfield de Argentina para adquirir el pase del delantero de 25 años.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, los Gallos Blancos tienen un problema: no pueden inscribir nuevos futbolistas hasta luego de finalizado en Clausura 2026. En ese contexto, para poder tener los servicios del delantero argentino debería dejarlo a préstamo en otra institución. Y allí es donde aparece un grande de Argentina.

🚨San Lorenzo tiene negociaciones para fichar a Rodrigo Auzmendi.

*️⃣Querétaro está dispuesto a comprárselo a Banfield y a cederlo a préstamo por un año y sin cargo a CASLA.

ℹ️Junto a @lea_alves pic.twitter.com/Hxgtp7dvLL — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 5, 2026

Si bien en la actualidad juega en Banfield, hay otro equipo interesado en Auzmendi: San Lorenzo de Almagro. El “Ciclón” quiere el préstamo del delantero en caso de que Querétaro efectivamente concrete su compra.

Esta negociación sería beneficiosa para todas las partes, pues Banfield podría cancelar una deuda cercana al millón de dólares por el pase del mediocampista Martín Río. A su vez, Querétaro tendría al delantero que quiere. Y, por último, San Lorenzo contaría con un jugador para este semestre sin poner ni un centavo. Todos ganan.

Los números de Rodrigo Auzmendi, el delantero que quiere Querétaro para el próximo torneo

De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de rendimiento de los futbolistas, los números de Rodrigo Auzmendi en toda su carrera son los siguientes:

FC Porto U19 (Portugal): 8 partidos jugados, 1 gol

Gimnasia y Esgrima La Plata II (Argentina): 10 partidos jugados, 4 goles

San Marcos de Arica (Chile): 33 partidos jugados, 10 goles

FC Motagua (Honduras): 49 partidos jugados, 24 goles

Banfield (Argentina): 22 partidos jugados, 4 goles y 2 asistencias.