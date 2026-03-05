Exjugador de la Liga BBVA MX no podrá jugar al futbol por un año por hacer trampa con su selección

Recientemente se conoció la sanción a 7 jugadores por 12 meses debido al caso de falsificación de información para jugar para un país que, de todas maneras, no se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese marco, uno de los involucrados es un futbolista que supo jugar en la Liga BBVA MX. Fue parte de dos equipos de México.

El futbolista en cuestión es nada menos que el argentino Rodrigo Holgado, quien supo jugar en los Albinegros y en los Tiburones Rojos de Veracruz durante 6 meses en los que estuvieron en la primera división del futbol mexicano. Hoy el TAS –que emitió fallo sobre el ascenso– confirmó que no jugará hasta noviembre de 2026.

Según la FIFA y el TAS, así hizo trampa Rodrigo Holgado en Malasia

El TAS explicó que, en 2025, la FAM (federación de Malasia) se acercó a los jugadores Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano para informarles que podrían solicitar la ciudadanía malaya.

Los jugadores comenzaron el proceso para ser naturalizados y obtener pasaportes malayos, a tal punto que consiguieron jugar. No obstante, el 25 de septiembre de 2025, la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó que la FAM y los jugadores habían falsificado documentos en el proceso de naturalización y elegibilidad.

🚨El TAS revirtió el fallo de segunda instancia de FIFA contra Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

*️⃣No podrán disputar partidos oficiales por 8 meses, aunque se les permitirá seguir entrenando con sus clubes y jugar amistosos. pic.twitter.com/d6rKaAIKsD — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 5, 2026

La FIFA informó que la FAM presentó un certificado de nacimiento de un abuelo de Rodrigo, con fecha del 27 de junio de 1975. Ese indicaba que Omar Eli Holgado Gardón había nacido el 27 de julio de 1932 en George Town, Malasia. Sin embargo, este hombre había nacido en Caseros, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Así la FIFA determinó que el delantero de 30 años no tenía ninguna conexión con Malasia e impuso una multa de 350.000 francos suizos para la FAM y, para cada jugador, una sanción de 2.000 CHF y una suspensión de 12 meses de toda actividad relacionada con el futbol. El TAS lo mantuvo pero lo redujo solo a partidos oficiales.

Los números de Rodrigo Holgado en la Liga BBVA MX

De acuerdo a BeSoccer, el jugador de Coquimbo Unido estuvo muy poco en México. En los Albinegros de Orizaba, Holgado jugó 5 partidos y marcó 6 goles. En tanto, en los Tiburones Rojos de Veracruz tuvo 7 encuentros y convirtió 3 tantos.

