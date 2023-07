La grosera amenaza de Saquon Barkley a los Giants

Saquon Barkley no ha tenido mesura en su descontento con los New York Giants, después de no llegar a un acuerdo y tener que jugar la próxima temporada bajo la etiqueta de jugador franquicia, lo que limita su salario al promedio de lo que ganan los jugadores en su posición, que es de aproximadamente 10 millones de dólares. El jugador no está dispuesta a jugar por esa cantidad de dinero, y ha arremetido fuertemente contra su equipo en un podcast llamado The Money Matters.

“Mi ventaja es que podría decir, ‘f--- you’ a los Giants, podría decir, ‘f--- you a mis compañeros de equipo'", declaró Barkley. “Y decir, '¿Quieres que te demuestre lo que valgo? ¿Quieres que te demuestre lo valioso que soy para el equipo? No me presentaré. No jugaré un down’”. Y esa es una jugada que podría usar”, fue contundente el jugador.

Barkley fue pieza clave esta temporada en los Giants

Barkley, quien tuvo su mejor temporada en 2022 con 1,312 yardas y su primer llamado al Pro Bowl, aclaró que sí quiere jugar este año, pero que no es algo que descartaría en caso de que las pláticas con los Giants no lleven a un buen puerto.

“Cualquiera que me conozca sabe que no es algo que quiero hacer”, dijo Barkley sobre no jugar esta campaña. “Pero es algo que se me pasó por la cabeza, nunca pensé que haría eso. ¿Estoy preparado y dispuesto a llevarlo al nivel? No lo sé. Eso es algo en lo que debo sentarme. Debo sentarme y hablar con mi familia. Debo sentarme y hablar con mi equipo. Realmente debo elaborar una estrategia sobre esto”, agregó.

Saquon Barkley, como otros corredores, está sufriendo una devaluación que tiene la posición de corredor en la NFL, a pesar de su importancia en la ofensiva de un equipo, esto debido al riesgo de lesionarse que atraviesan este tipo de elementos.