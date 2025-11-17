deportes
ÚLTIMA HORA: así va el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026

Se trata de un mini torneo que se hará en México poco tiempo antes de que comience el Mundial 2026

Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Mientras que Países Bajos y Alemania se juegan el pase al Mundial 2026 por la UEFA , en el plano intercontinental ya se conoció otro clasificado al repechaje intercontinental de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Seis equipos de cinco confederaciones pelearán por dos lugares en el torneo más importante de todos.

Hace muy poco la FIFA confirmó la fecha del sorteo del Repechaje del Mundial 2026 , que ya tiene 3 equipos confirmados: República Democrática del Congo, Bolivia y Nueva Caledonia. Mientras tanto, este martes 18 de noviembre se confirmarán los 3 equipos restantes para terminar de diagramar el mini torneo que se disputará en México y brindará dos lugares más.

Marcelo Moreno Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje del Mundial 2026 con la Selección de Bolivia

Los datos que hay que saber del repechaje internacional para el Mundial 2026

La repesca intercontinental se trata de un mini torneo que se celebrará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Guadalajara y Monterrey, dos ciudades de México. Este repechaje es para otorgar 2 pasajes para el Mundial 2026 entre los 6 países participantes. Es la última posibilidad que tienen para poder ingresar a la justa máxima.

El formato del repechaje intercontinental es el siguiente: dos partidos de semifinales entre los cuatro seleccionados con el menor ranking de la FIFA; luego se jugarán dos finales entre los ganadores y las dos selecciones con el ranking más alto en la FIFA.

El Sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre y se formarán 12 grupos integrados por 4 equipos

El detalle de los 6 clasificados al repechaje intercontinental para el Mundial 2026

  • República Democrática del Congo: derrotó en agónica tanda de penaltis a Nigeria (3-4)
  • Bolivia: fue quien no logró el pase directo de las eliminatorias de Conmebol, siendo 7º por detrás de Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay
  • Nueva Caledonia: obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias de Oceanía, por detrás de Nueva Zelanda.
  • Asia (AFC): Irak y los Emiratos Árabes Unidos deben jugar para conseguir ese boleto. Se define en Basora este martes luego del 1-1 en EAU.
  • Concacaf: el mejor segundo lugar de los grupos finalistas. Este martes se define quién ocupará ese lugar.
  • Concacaf 2: el segundo mejor 2º lugar de los grupos finalistas. Este martes se define quién ocupará ese lugar.
Curiosidades del deporte
Diego Gonzalez

