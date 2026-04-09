Surgen nuevas filtraciones del GTA VI; tendrá miles de diálogos y “cientos” de actores

Una nueva semana está por terminar y, con ello, distintos rumores que se han vuelto a filtrar relacionados con Rockstar Games. Ante esta situación, vale conocer más respecto a lo que se espera que ocurra con el GTA VI, el cual saldrá a la venta en las últimas semanas de este 2026.

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Son muchas las filtraciones que se han dado en torno a lo que ocurrirá próximamente con el GTA VI, el cual se espera sea uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Ahora, una más guarda estrecha relación con la historia que este título tendrá, mismo que se verá reflejado en cada una de las escenas del mismo.

¿Cuál es la nueva filtración en torno al GTA VI?

Según indica la cuenta de X Legión Looterana, la cual es experta en revelar detalles del mundo de los videojuegos, el GTA VI ya será un videojuego histórico por sí solo por el simple hecho de contar con un sistema NPCs, el cual hará que Rockstar Games sea vanguardista al “destrozar” el estándar de RDR2.

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🚨 LO DE GTA 6 VA A SER HISTÓRICO 🚨



🔥🎮 Nuevas filtraciones del sistema de NPCs en Leonida apuntan a que Rockstar va a destrozar el estándar de RDR2:



🎙️ +35.000 líneas de diálogo

🎭 +300 actores de doblaje

🧠 IA dinámica: Los NPCs reaccionarán al clima, la hora... ¡y a tu… pic.twitter.com/4qnfRsYCGr — Legión Looterana (@LegionLooterana) April 5, 2026

Otro punto a detallar es que el GTA VI podría contar con más de 35,000 líneas de diálogo, así como más de 300 actores de doblaje que, en esencia, le darán más vida al proyecto, hecho que será de mucha ayuda para quienes tienen altas expectativas en torno a este videojuego.

Esta situación permite que el GTA VI cuenta con más información respecto a lo que los jugadores vivirán una vez inmersos en el videojuego. Por tal motivo, la llegada de estos actores de doblaje, así como las miles de líneas de diálogo que tendría, harían de esta apuesta una de las más innovadoras de los últimos tiempos.

¿Cuándo sale el GTA VI y cuánto costará?

Rockstar Games aseguró que el lanzamiento del GTA VI se llevará a cabo el 19 de noviembre del 2026; es decir, un año después del primer informe sobre su venta. Del mismo modo, extraoficialmente se habla de que su costo podría ser de 100 dólares, poco menos de 2,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.