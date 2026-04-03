¿Más de 3,000 millones? Este es el exagerado presupuesto de Rockstar Games para el GTA VI

El GTA VI se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados no solo de este 2026, sino de los últimos años, por lo que prácticamente cualquier noticia en torno a este título se vuelve tendencia en las redes sociales. Por ejemplo, ¿es cierto que el mismo ha tenido un presupuesto superior a los 3,000 millones de dólares?

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Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que el GTA VI sea el mejor videojuego de todos los tiempos, al menos, en cuanto a estética se refiere. Bajo este contexto, recientemente ha surgido un rumor que indica que Rockstar Games ha desembolsado alrededor de 3,000 millones de dólares en su producción.

¿El GTA VI tiene una producción de 3,000 millones de dólares?

Más allá de retrasos en su lanzamiento o de técnicas empleadas en el apartado del marketing, una noticia que ha sacudido el entorno de los videojuegos guarda relación con el costo estimado del GTA VI, mismo que, de acuerdo con el portal GeekNetic, superaría los 3,000 millones de dólares.

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Esta información surge después de que, hace algunas semanas, se calculara un presupuesto de 2,000 millones de dólares para su desarrollo. Ahora, las labores de investigación llegaron a través de un usuario de Reddit, quien determinó que la cifra puede ser incluso de 5,000 millones.

Esta investigación se realizó mediante los informes financieros de Rockstar Games, lo cual generó un cálculo en sueldos que supera los 2,000 millones de dólares. Eso sí, es preciso mencionar que estas cifras corresponden a un estudio único, por lo que, oficialmente, se desconoce el gasto total para la GTA VI.

¿Cuándo sale el GTA VI?

A pesar de los rumores que indican que el GTA VI volverá a sufrir otro retraso, vale decir que el lanzamiento oficial de este videojuego será el 19 de noviembre del 2026, de acuerdo con Rockstar Games. Además, extraoficialmente se dice que su costo podría estar entre los 90 y los 100 dólares.