Inauguración del Mundial 2026: a qué hora empieza y cuáles son las rutas para llegar

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una histórica ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a quedar en los libros al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial.

La ceremonia marcará el inicio del torneo y contará con presentaciones musicales, espectáculos visuales y diversas referencias a la cultura mexicana. Además, servirá como antesala del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, partido que abrirá el Grupo A de la competencia.

El Estadio Ciudad de México será antesala del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, partido que abrirá el Grupo A de la competencia.

¿A qué hora empieza la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La ceremonia de inauguración está programada para comenzar a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.

Posteriormente, el encuentro inaugural arrancará a las 13:00 horas, mientras que la transmisión especial de TV Azteca Deportes comenzará desde las 12:30 horas con toda la cobertura previa desde el Estadio Ciudad de México.

Entre los artistas confirmados para participar en la inauguración destacan Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Burna Boy, Tyla y Andrea Bocelli.

Las rutas para llegar al Estadio Ciudad de México

Las autoridades capitalinas implementaron un operativo especial de movilidad para facilitar el acceso de los aficionados y reducir la circulación de vehículos particulares en la zona.

Una de las principales alternativas será el sistema Park and Ride, que permitirá estacionar vehículos en puntos estratégicos como Campo Marte, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso para posteriormente trasladarse en transporte habilitado hacia las inmediaciones del estadio.

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También estarán disponibles rutas especiales desde Bellas Artes, Chapultepec, el Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Universitario y San Jerónimo.

Para quienes utilicen transporte público, el Tren Ligero y diversas rutas de RTP formarán parte del operativo especial diseñado para la jornada inaugural.

Calles con cierres por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las autoridades anunciaron restricciones vehiculares en diversas vialidades cercanas al inmueble. Entre las principales se encuentran Avenida Santa Úrsula, Circuito Azteca, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán, Paseo Acoxpa, Gran Sur y algunos accesos del Anillo Periférico.

Por ello, se recomienda a los aficionados llegar con varias horas de anticipación y utilizar las opciones de transporte público habilitadas para el evento.

Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen.

Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.