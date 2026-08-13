Guillermo Almada decretó qué hará América en el mercado de pases: “Lo dije desde el inicio”

La llegada de Guillermo Almada le brindó un cambio de aires necesario al Club América. El equipo volvió a encontrar una idea de juego y los jugadores se sienten identificados con la filosofía del entrenador uruguayo. Esto se vio reflejado en los resultados recientes y el paso perfecto que lleva el equipo en la Leagues Cup. Sin embargo, el técnico azulcrema cree que aún es necesario reforzar ciertas posiciones del campo.

Previo al choque decisivo ante Austin por la Fase Uno de la Leagues Cup, el entrenador del América pasó por conferencia de prensa y adelantó que la institución no le ha cerrado las puertas al mercado de fichajes. Tanto la directiva como el propio Guillermo Almada tienen noción de que el equipo necesita cubrir piezas importantes en determinados sectores del campo de juego.

Guillermo Almada adelanta el futuro del América en el mercado de verano

“Hay una competencia y muchos torneos por delante, la Concachampions, vamos a afrontar torneos paralelos como este (Leagues Cup). Lo que queremos es completar el plantel, la competencia interna elevará el nivel de los futbolistas“, fue lo que expresó el técnico charrúa ante la consulta sobre si habrán más refuerzos en Coapa.

“Lo dijimos desde el inicio, la idea es que vengan jugadores importantes para sumar a los jóvenes que tenemos, la idea está entre dos o tres refuerzos”, sentenció Almada. De esta manera, el cuadro azulcrema no se conformará con las recientes llegadas de Óscar Perea y de Edwin Cerillo, por lo que buscarán mejorar el plantel con la contratación de nuevos jugadores.

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Los nombres que suenan para reforzar al América en este mercado de verano

Aunque varios futbolistas fueron relacionados con el América, el único nombre que mantiene una negociación comprobable es Jáminton Campaz. Las Águilas presentaron dos ofertas por el extremo colombiano, la última cercana a los 6 millones de dólares, pero Rosario Central rechazó ambas propuestas. La directiva azulcrema no pretende aumentar la cifra, por lo que la operación se encuentra cerca de caerse.

|MEXSPORT

Durante este mercado también existió un interés concreto por Borja Iglesias y Luis Chávez. América tenía previsto presentarle su proyecto al delantero español, mientras que el mediocampista mexicano fue solicitado por Guillermo Almada. Sin embargo, el precio de ambas operaciones complicó las gestiones y, hasta el momento, no existen señales de que alguna pueda reactivarse.

Otro jugador por el que hubo negociaciones avanzadas fue David Vázquez, atacante de San Diego FC. Su llegada quedó descartada debido a un problema de documentación que le impide salir de Estados Unidos hasta enero de 2027. Por este motivo, Campaz aparece actualmente como la única incorporación por la que el América realizó una oferta formal y todavía no cerró definitivamente las conversaciones.