Dónde y en qué estadio se juega el América vs Austin FC de la Leagues Cup 2026

Club América y Austin FC serán protagonistas en esta Jornada 3 de la Fase Uno de la Leagues Cup. Ambos equipos tienen posibilidades de avanzar hacia los Cuartos de Final, por lo que buscarán sumar puntos como sea en este duelo definitorio. Además, los dos equipos cuentan con 6 unidades, luego de haber ganados sus primeros encuentros en el torneo binacional.

A pesar de haber comenzado el torneo jugando como local en el Estadio Banorte, los dirigidos por Guillermo Almada deberán cerrar su participación en la primera ronda de la Leagues Cup en suelo estadounidense. De todos modos, con un empate le bastará al combinado azulcrema para asegurar su boleto a los Cuartos de Final.

Dónde se juega América vs Austin FC por la Leagues Cup 2026

El partido entre América y Austin FC se jugará en la ciudad de Austin, Texas. A pesar de aparecer primero en la programación del encuentro, el conjunto azulcrema será visitante y deberá afrontar su segundo compromiso consecutivo en territorio estadounidense.

América y Austin se enfrentarán en el Q2 Stadium

Las Águilas comenzaron su camino en la Leagues Cup con una victoria por 3-1 sobre San Diego FC en Ciudad de México. Posteriormente, viajaron a Oregon para enfrentar a Portland Timbers en el Providence Park, donde volvieron a imponerse por el mismo marcador.

Ahora, el equipo de Guillermo Almada se trasladará a Texas para completar su participación en la Fase Uno. El duelo contra Austin FC será el primero en la historia entre ambas instituciones, según la previa oficial de la Leagues Cup.

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En qué estadio se juega América vs Austin FC

América visitará a Austin FC en el Q2 Stadium, la casa habitual del conjunto de la MLS. El inmueble se encuentra en la ciudad de Austin y cuenta con una capacidad aproximada para 20 mil 738 espectadores.

El estadio abrió sus puertas en junio de 2021 y rápidamente se convirtió en una de las sedes con mayor asistencia de la MLS. Austin FC agotó las entradas para todos sus partidos como local durante su primera temporada, alcanzando un promedio de 20 mil 738 aficionados por encuentro, de acuerdo con la información oficial del club estadounidense.

Q2 Stadium

La localía podría representar una ventaja para Austin FC, que disputó todos sus compromisos de la primera ronda de la Leagues Cup 2026 en este escenario. El conjunto texano derrotó allí a Tijuana por 2-0 y posteriormente goleó 3-0 al Puebla.

Cuándo y a qué hora juega América contra Austin FC

El encuentro entre América y Austin FC se disputará este jueves 13 de agosto, como parte de la Jornada 3 de la Fase Uno. El balón comenzará a rodar a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

En Austin, el partido iniciará a las 19:30 horas. El horario fue confirmado por el conjunto estadounidense cuando la Leagues Cup publicó la programación completa de sus tres encuentros en el Q2 Stadium.

Será el último compromiso de ambos equipos antes de conocer a todos los clasificados a los Cuartos de Final. La Fase Uno reúne a los clubes en dos tablas separadas: una correspondiente a la Liga BBVA MX y otra destinada a los representantes de la MLS. Los cuatro mejores de cada clasificación avanzarán a la ronda de eliminación directa.