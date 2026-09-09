Esta es la jugada maestra del América de Guillermo Almada para enfrentar a Cruz Azul

Se vienen jornadas claves en las pruebas que el calendario tiene para el Club América. Es por eso que el trabajo táctico y de elección de parte de Guillermo Almada será clave, poniéndolo a prueba ante el escrutinio de la prensa y la afición. Por ello, se percibe que podría existir un movimiento de relevancia en el arco, pues Luis Malagón ya entrena al parejo de sus compañeros del primer equipo.

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¿Luis Malagón volvería al arco del América ante Cruz Azul?

La batalla por ser el meta titular del conjunto americanista entra en una etapa clave del semestre. Terminadas las actividades de la Leagues Cup, los de Coapa pelearán por el trofeo del futbol mexicano. Ante eso, una decisión clave se viene en las próximas semanas, pues Guillermo Almada debe elegir a su arquero de confianza antel regreso de Luis Malagón a los entrenamientos del primer equipo.

Pese a que el nacido en Michoacán ya tuvo minutos con la Sub-21, recién esta semana se reincorporó plenamente a los ejercicios con el primer equipo. Esto significa que la pelea por la portería será feroz entre los 3 candidatos. Fernando Tapia jugó en la Leagues Cup, pero no quedó tan bien parado tras su error ante León en el partido por el Tercer Lugar.

Sin embargo, quien tomó la batuta de la titularidad desde el desafortunado incidente de Luis Malagón, fue Rodolfo Cota. El experimentado portero ha sido el guardián del arco de las águilas y es el rival a vencer. Ante eso, muchos quieren ver a Malagón de vuelta, sin embargo el contexto de su regreso se daría en un momento muy bravo del calendario. Por eso, todo dependerá de la decisión del profesor Almada.

La indispensable sesión de gym. 💪 pic.twitter.com/gJtay1w5vQ — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

¿Cuánto tiempo lleva Luis Malagón sin defender el arco del América?

Tal como se ha decidido en sus trabajos de recuperación, el ex seleccionado nacional ha sido probado en las actividades de la Sub-21. En ese sentido, desde el 10 de marzo en aquel encuentro contra el Philadelphia Union, Malagón no juega con el primer equipo del América. Entonces… si Luis es lanzado al ruedo por parte de su estratega, volvería prácticamente seis meses exactos después de una lesión que incluso le arrebató el sueño mundialista.