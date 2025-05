‘Tala’ Rangel envía mensaje a Luis Ángel Malagón

La polémica extra-cancha vivida por el guardameta del América, Luis Ángel Malagón, con respecto a un desmentido acto de violencia familiar, provocó que se pusiera en tela de juicio su actividad este verano, tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana . Su colega y compañero en ésta última, Raúl Rangel, fue cuestionado al respecto y su mensaje fue de solidaridad.

“Realmente no he compartido nada con él. Lo poco que sé es que es un problema en que debemos olvidar los colores y hay que enfocarnos en apoyar al compañero. Si hay algo en lo que pueda ayudar con gusto lo haré, en lo que esté en mis manos trataremos que esté bien”, dijo en zona mixta, desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Te puede interesar: El equipo que más jugadores aporta a la Selección Mexicana

Resumen: Al Ittihad 1-0 Damac | Jornada 34 | Liga Saudí 2025

¿Se abre una oportunidad para Rangel?

En caso de que el América se imponga al LAFC y consiga su pase al Mundial de Clubes, es altamente probable que no ceda futbolistas para que disputen la Copa Oro y ello significaría que Malagón no estaría presente; a partir de ello, las oportunidades para el ‘Tala’ crecen de manera considerable; sin embargo, él no pone el foco ahí.

“No es algo que me preocupa, cuando trabajas las cosas se te dan, lo tengo bien claro. Si no se dan habrá que seguir trabajando. Si se le da la oportunidad de ir al Mundial de Clubes, ojalá la aproveche yo estaré enfocado acá. Y si viene también seguir con la competencia y seguir trabajando”, expuso.

Cuestionado sobre la percepción que tiene en torno al sitio que ocupa cada arquero en las preferencias del director técnico, Javier Aguirre, o en la jerarquía del arco nacional, el portero de las Chivas explicó que sus aspiraciones siempre se dirigen a lo más alto.

“No me siento ni el uno, ni el dos, ni el tres. Yo trabajo para ser el uno, no me pongo esa etiqueta de que, si juega Malagón, soy el dos, porque tengo que estar listo para defender la portería cuando me toque. El etiquetarme sería de mala manera y que me restaría. Yo trabajo como si fuera día a día”, contó.

Vuelve aparecer el nombre del ‘Memo’

Hizo referencia, también, a otro guardameta que aparece en el listado del ‘Vasco': Francisco Guillermo Ochoa.

“Dentro de la cancha, uno trabaja para ser titular. A Memo lo respeto mucho por su trayectoria, por cómo es como persona, en la cancha no creo que haya algo claro”, indicó.

Y preguntado sobre las expectativas que tiene para la próxima competencia oficial, en la que el combinado azteca jugará, sentenció: “Era una competencia que no teníamos la fortuna de ser campeones, siempre México es favorito de ganar la Copa Oro desde hace tiempo”.

Te puede interesar: ¿Nicolás Larcamón al Cruz Azul? Esto tendría que pagar la Máquina para llevarse al técnico argentino