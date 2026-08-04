Guillermo Almada no lo quiere en América y ya le buscan nuevo equipo

Guillermo Almada llegó al banquillo del Club América previo al arranque del Apertura 2026, por lo que descartó a algunos jugadores, como es el caso de Vinícius Lima, quien está borrado de la plantilla al no entrar en planes. Pero hay otro futbolista que el uruguayo no quiere en el club, por lo que la directiva ya le busca nuevo equipo.

José "Pantera" Zúñiga es el futbolista que no registra minutos en lo que del Apertura 2026. Incluso ni siquiera jugó en el amistoso contra Los Ángeles Galaxy. Ello se debe en gran medida a que no es del agrado de Almada, por lo que la directiva ya le echó el ojo al delantero que lo podría suplir, en lo que sería el segundo fichaje del equipo para este torneo.

José “Pantera” Zúñiga es el futbolista que no registra minutos en lo que del Apertura 2026.|@lapanterazuniga

La carrera de Zuñiga en América

Zuñiga tuvo un gran semestre en Xolos de Tijuana, lo que le valió para ser fichado por América para encarar el Apertura 2025. Sin embargo, el delantero nunca se ha acoplado al equipo, por lo que solo registra 5 goles en 38 partidos disputados, 14 de ellos como titular, según BeSoccer.

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Aunado a la falta de gol y de minutos, a José se le recrimina una jugada de gol, la cual solo implicaba definirla al tener portería abierta en el duelo contra Toluca en el torneo pasado, pero la falló.

El reemplazo de Pantera en América

De acuerdo con David Medrano, el conjunto de Coapa está interesado en fichar al colombiano Jáminton Campaz, quien tiene 26 años y actualmente milita en Rosario Central de Argentina. Cabe mencionar que, de momento, las Águilas solo preguntaron por el delantero.

"Al profe Almada no le gusta la Pantera Zuñiga, prefiere al muchacho Cárdenas que ya hizo gol con Santos y, ante tal situación, Santiago Baños ha acelerado", confirmó el periodista de Azteca Deportes.