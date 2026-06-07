Efecto Jardine: América no renovaría a dos de sus figuras y se irían gratis de Coapa

André Jardine ya no forma parte del plantel del Club América tras haber terminado su contrato de forma anticipada. El entrenador llegó a un acuerdo mutuo con la directiva para poner fin a su estancia en Coapa pese a ser el técnico más laureado de toda la institución. El estratega había comenzado a mover hilos en un nuevo proyecto comandado por futbolistas brasileños, pero su salida cambió el rumbo de la plantilla drásticamente.

Para el Clausura 2026, Jardine tuvo el aval de hacer foco en el mercado brasileño. Primero fichó a un conocedor de la Liga BBVA MX como lo es Rodrigo Dourado, quien llevaba tiempo asentado en Atlético San Luis. Luego, se fijó en Sudamérica y pidió por las llegadas de Raphael Veiga de Palmeiras y Vinicius Lima de Fluminense. Ambos pisaron Coapa como fichajes de alto calibre, pero su participación con los azulcremas podría llegar a su fin más pronto que tarde.

Raphael Veiga|Crédito: Getty Images

América pondría fin a los préstamos de dos jugadores brasileños

Diversos reportes mencionan que tanto Raphael Veiga como Vinicius Lima no serán contemplados en el nuevo proyecto deportivo que está a punto de comenzar el América y saldrían del Nido una vez concluyan sus respectivos préstamos. A pesar de que sus contratos tienen cláusulas de compra, la directiva tomó la decisión de no ejecutar la compra de ninguno de los dos brasileños, por lo que abandonarán la institución próximamente.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe resaltar que esta decisión también tiene argumentos futbolísticos. Con la gestión de Jardine, Veiga nunca pudo consolidar las altas expectativas que se habían plantado en él durante el momento de su llegada. El caso de Lima es aún más marcado, ya que ni siquiera pudo hacerse un lugar en el once inicial del América. De todos modos, el único que aún podría tener una oportunidad en el equipo es el mediocampista Dourado.

Vinicius Lima|Crédito: Club América

Hasta cuándo tienen contrato Veiga y Lima con el América

Ambos futbolistas brasileños firmaron contrato por un año con el conjunto azulcrema. Esto quiere decir que los dos jugadores terminarán su vínculo el próximo 31 de diciembre. Si el panorama no cambia, tanto Veiga como Lima deberán reportarse a sus respectivos clubes a partir del 2027. A pesar de que estarán a lo largo de todo el Apertura 2026, difícilmente continúen en el América el próximo año.

Resulta que la directiva azulcrema buscaría liberar plazas de jugadores extranjeros, situación que podría complicar al América en este próximo mercado de verano. Además, la salida de Veiga y Lima significaría un alivio económico bastante grande para las Águilas, precisamente porque liberarían un margen salarial considerable para poder invertir en su nueva planeación deportiva, ya sin Jardine al mando del primer equipo.

