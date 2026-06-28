De Uruguay hasta Turquía: las decepciones más GRANDES de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ concluyó con la clasificación de 32 seleccionados a los 16avos de Final. Contemplando esta situación, en el lote de eliminados aparecen algunas escuadras que decepcionaron a sus aficionados. ¿Cuáles son?

El primer caso para mencionar es el de Uruguay, equipo con historia en la contienda internacional, Los Charrúas no tuvieron una participación deseada, ya que no pudieron hacerse de un triunfo en una zona en donde compartieron grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

No solamente su estilo de juego dejó mucho que desear. En el juego ante los españoles, hubo situaciones particulares que evidencian una crisis importante en un país que en varias oportunidades fue testigo de varias performances destacadas.

¿Qué otros seleccionados también pueden ser considerados una decepción en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Lo sucedido con el combinado sudamericano no solamente fue el único caso a ejemplificar. República Checa fue otra Selección de la cual se esperaba una mejor participación debido a su llegada a la justa orbital.

Clasificaron al campeonato dejando en el camino a Dinamarca en el repechaje de la UEFA y en el Grupo A les costó mantener las diferencias. Al final de la primera fase solamente pudieron sumar un solo punto luego de tres partidos celebrados.

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El otro caso representativo de conjuntos que no pudieron instalarse en la siguiente fase y se retiraron de manera anticipada le corresponde a Turquía, un equipo que cuenta con la denominada generación dorada y futbolistas de primer nivel como puede ser Arda Güler del Real Madrid y por supuesto Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán de la Serie A italiana.

Los turcos en el actual certamen perdieron sus dos primeros partidos ante Australia y Paraguay. Ya en su última cita y sin posibilidades de avanzar pudieron superar a Estados Unidos en un encuentro que finalizó con un 3 a 2 a su favor.