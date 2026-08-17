Guillermo Almada rompe el silencio sobre su supuesta pelea con Raphael Veiga en América

Guillermo Almada y Raphael Veiga protagonizaron un momento tenso durante el partido entre Club América y Austin FC por la última jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup. Un video difundido en redes sociales muestra como ambos parecen tener una discusión, situación que llevó a generar diversas suposiciones. Sin embargo, fue el propio entrenador quien aclaró la relación que hay entre ambos.

De acuerdo a lo dicho por el entrenador uruguayo, las imágenes fueron sacadas de contexto y explicó que solamente le estaba brindando indicaciones al futbolista brasileño: “Se sacan imágenes de contexto. Le hice una corrección en voz alta, por el bullicio, de cosas que teníamos que mejorar. Me dio respuesta en voz alta para que lo escuchara”, explicó Almada en conferencia de prensa.

Guillermo Almada respalda a Veiga y su inicio irregular

A pesar de que el América elevó su nivel durante los últimos partidos, Raphael Veiga aún estaba a deber con el resto del equipo. El brasileño recibió la confianza de Almada desde su llegada, pero nunca terminó de cumplir con las expectativas. No obstante, en el reciente juego ante Atlético de San Luis mostró su mejor nivel y fue elegido como la figura del partido.

|Crédito: @ClubAmerica / X

“Rafa es un jugador con mucho talento y aún está lejos de lo que nos puede dar”, expresó Almada ante los medios de comunicación. “Hoy abrió el marcador en un partido complicado y eso nos dio tranquilidad. Tenemos que buscar su mejor versión, pero está entrenando bien, está con buen ritmo, con buena intensidad, tiene muchas ganas de sobresalir en el club”, complementó el DT.

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Veiga tuvo un partido excepcional ante el cuadro potosino. Marcó el primer gol que encaminó la victoria de las Águilas y, como si fuera poco, asistió en los otros dos goles para sellar la goleada 3-0 en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Almada espera más de Veiga

A pesar de su gran rendimiento, el técnico charrúa confía en que Veiga aún tiene más margen para crecer. Su disposición y trabajo diario le hace pensar que pronto se convertirá en una pieza fundamental para el América en busca de un nuevo título de Liga BBVA MX.

“Va por el buen camino y tenemos esperanzas de que nos dé soluciones futbolísticas en la ofensiva”, cerró.