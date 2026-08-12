Guillermo Almada se sinceró sobre la posible salida de Brian Rodríguez: “La directiva…”

Brian Rodríguez vuelve a estar en el centro de los rumores durante este mercado de fichajes. El atacante uruguayo atraviesa un buen momento con el América y sus actuaciones recientes en el calendario de la Leagues Cup 2026 despertaron el interés de clubes brasileños. En ese marco, Guillermo Almada habló sobre el futuro del “Rayito”.

El entrenador se refirió a la situación antes del partido ante Austin FC y dejó clara su postura. El DT aseguró que se guía por la información que recibe de los altos mandos. Hasta el momento, según Almada, la directiva no le comunicó que exista una posibilidad de perder a Brian Rodríguez este mercado.

|Instagram: Brian Rodríguez

Almada tiene claro qué pasará con Brian Rodríguez

El técnico del América reconoció que el uruguayo es un futbolista que puede despertar interés por sus condiciones y por el nivel que está mostrando. Sin embargo, descartó preocuparse por los rumores mientras no exista una comunicación oficial de los dirigentes del conjunto azulcrema.

TE PUEDE INTERESAR:



“La realidad es que, vuelvo a insistir, a mí los directivos no me han manifestado ninguna posibilidad de que salga”, explicó Almada. El entrenador agregó: "Brian Rodríguez está con nosotros”. De todos modos, también reconoció que por su calidad será un jugador buscado por distintas instituciones.

Guillermo Almada|MexSport

Vasco da Gama mantiene interés en el uruguayo

La situación tomó fuerza después de que Cruzeiro buscara al futbolista y finalmente no alcanzara un acuerdo para concretar su incorporación. Ahora, Vasco da Gama aparece como otro club brasileño interesado en el atacante del América, aunque todavía no existe una oferta que haya cambiado el panorama.

Mientras tanto, Almada continúa contando con Rodríguez y también espera que la directiva pueda sumar refuerzos. El entrenador señaló que buscan incorporar entre dos y tres jugadores para afrontar la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup, además de elevar la competencia interna dentro del plantel.

🚨🦅 Guillermo Almada habla del futuro de Brian Rodríguez:



“A mí los directivos no me han manifestado ninguna posibilidad de que salga. La realidad es que Brian está con nosotros”.



¿Con estas palabras, Brian se queda o su futuro sigue en el aire?#America #BrianRodriguez pic.twitter.com/jwvZVGSjXW — Edgar Morales (@edddgarm) August 12, 2026

¿Cuándo juega el Club América?

El próximo partido del Club América lo enfrenta al Austin FC este Jueves 13 de agosto en punto de las 6:30 PM en el Q2 Stadium. Con un empate, se asegura la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup.

