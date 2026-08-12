No está clasificado: Club América puede quedar fuera de la Leagues Cup con estos resultados

El Club América tuvo un inicio perfecto en la Leagues Cup a diferencia de ediciones anteriores. Bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, el equipo azulcrema ganó sus dos primeros partidos en la Fase Uno y llega encaminado a clasificar a los Cuartos de Final. Sin embargo, pese a los dos triunfos, aún existe la posibilidad de que el cuadro de Coapa sea eliminado en primera ronda. ¿Cómo?

Este próximo jueves 13 de agosto, las Águilas visitarán a Austin FC en el Q2 Stadium para disputar la última jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup. América llega tranquilo al sumar 6 unidades de 6 posibles, pero no deberá relajarse demasiado: un resultado negativo podría dejarlo fuera del torneo de forma prematura, siempre y cuando se den otros resultados durante esta última fecha.

Por qué Club América todavía no está clasificado

América suma seis puntos y cuenta con una diferencia de goles de +4 antes de enfrentar al Austin FC. Pese a ocupar el primer lugar entre los representantes mexicanos, solamente cuatro de los 18 clubes de la Liga BBVA MX avanzarán a la siguiente instancia.

Emilio Lara and Diego Arriaga of Americaduring the match between America vs (and) Portland Timbres as part of the Leagues Cup 2026 Group Stage at Providence Park Stadium, on August 09, 2026 in Portland, Oregon, United States.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Cruz Azul y León también llegaron a seis unidades después de sus primeros dos compromisos. Tigres, por su parte, terminó su participación con seis puntos y una diferencia de goles de cero tras ganar sus tres partidos mediante la tanda de penales.

FC Juárez también cerró con seis unidades y diferencia de cero. La derrota por 3-0 contra Real Salt Lake complicó las posibilidades de los Bravos, que deberán esperar el resto de los resultados.

La cantidad de equipos involucrados provoca que América aún no pueda considerarse matemáticamente clasificado.

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Los resultados que podrían eliminar al América de la Leagues Cup

La primera condición para que América quede eliminado es perder en tiempo regular contra Austin FC. De esta manera, el conjunto de Coapa permanecería con seis puntos y comenzaría a depender de los resultados de sus perseguidores.

Uno de los escenarios más claros que podría dejarlo fuera sería el siguiente:



América pierde por cinco goles o más contra Austin FC.

León obtiene al menos un punto frente a Inter Miami.

Cruz Azul consigue al menos un punto ante Chicago Fire.

|MEXSPORT

Una caída por cinco anotaciones reduciría la diferencia del América de +4 a -1. León y Cruz Azul superarían las seis unidades si llevan sus encuentros a la tanda de penales, mientras que Tigres y FC Juárez quedarían por encima de las Águilas gracias a su diferencia de cero.

Con esa combinación, América caería hasta el quinto lugar de la clasificación de la Liga BBVA MX y quedaría eliminado de la Leagues Cup.

Las Águilas también podrían quedar fuera perdiendo por un margen menor, aunque para ello necesitarían que Toluca y Monterrey ganen sus respectivos encuentros por diferencias que les permitan superar al conjunto azulcrema.

Un empate clasificaría al América a Cuartos de Final

El panorama cambia por completo si América y Austin FC terminan empatados durante los 90 minutos. En la Leagues Cup no existen los empates definitivos, por lo que el encuentro se definiría directamente en tanda de penales.

El perdedor de la serie desde los once pasos recibe un punto y el ganador obtiene dos. Por este motivo, las Águilas alcanzarían al menos siete unidades y asegurarían su presencia entre los cuatro mejores clubes mexicanos.

Una victoria en tiempo regular también garantizaría la clasificación y permitiría al América terminar la Fase Uno con nueve puntos.