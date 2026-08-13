Guillermo Almada tiene borrados a 3 jugadores del América y su futuro estaría definido

Guillermo Almada llegó a Club América con la espada desenvainada, ya que para este Apertura 2026, el conjunto azulcrema suma 6 bajas, por 3 altas, entre ellas la de un nieto de una leyenda de Tigres. Pero lo que llama la atención es que tiene borrados a 3 jugadores, los cuales no suman ni un solo minuto, tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup 2026.

Las Águilas se medirán este jueves a Austin en busca de su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup, duelo que Fernando Tapia, Raúl Zúñiga y Emilio Lara observan desde la banca o las gradas, ya que no han sido tomados en cuenta desde que Almada asumió el cargo.

Fernando Tapia, Raúl Zúñiga y Emilio Lara no han sido tomados en cuenta desde que Almada asumió el cargo.

|Club América

Fernando Tapia, borrado por Almada

El arquero no ha disputado ni un solo partido oficial desde que regresó al América, pese a la baja de Luis Ángel Malagón por lesión. Ello debido a que Rodolfo Cota asumió el puesto de titular tanto en la era Jardine como en la de Guillermo, quien le brindó la confianza tanto en la Liga BBA MX como en la Leagues Cup.

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Raúl Zúñiga, borrado por Almada

La Pantera es un jugador que no es del agrado del uruguayo, por lo que la directiva le busca acomodo en otro equipo. El delantero llegó a las Águilas tras un buen torneo con Xolos, pero en el conjunto de Coapa no ha tenido los resultados esperados.

Emilio Lara, borrado por Almada

El defensa regresó al club que lo vio nacer como profesional para el Apertura 2026, luego de estar prestado con el Necaxa por casi 2 años. Tras su retorno, no ha visto minutos en el torneo local ni en la Leagues Cup, por lo que su futuro en el América es incierto.