Club América debería tener miedo de esta estrategia que Austin ya tiene bastante leída

Club América, que anunció como su tercer refuerzo al nieto de una leyenda de Tigres, buscará amarrar su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 al enfrentarse al Austin FC, equipo que no será nada fácil para los dirigidos por Guillermo Almada, ya que les tiene bien leída la estrategia que posiblemente utilicen para meterles miedo y ganar el duelo.

Davy Arnaud, entrenador del conjunto de la MLS, mencionó en entrevista que el equipo de Coapa es muy agresivo hacia al frente y en todo el campo. Además, resaltó que los azulcremas son muy buenos y eso es lo que esperan enfrentar, ya que de un resultado adverso, las Águilas podrían quedar eliminadas.

Davy Arnaud mencionó en entrevista que el equipo de Coapa es muy agresivo hacia al frente y en todo el campo.|Club América

"Club con mucha historia y una afición que los sigue a donde quiera que van. También tienen jugadores con mucha calidad. En lo individual son extremadamente talentosos: tienen 2 extremos muy dinámicos y peligrosos. Un delantero que ha marcado muchos goles. Un equipo que no tiene miedo a ser agresivo hacia adelante", declaró Davy.

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América vs. Austin FC

Ambos equipos marchan con paso perfecto en la Leagues Cup 2026, por lo que el último duelo de la fase de grupos es de suma importancia, pues en caso de un marcador adverso, uno de ellos podría quedar eliminado.

El conjunto de Coapa se ubica en el segundo puesto de la tabla general de la Liga BBVA MX con 6 puntos, tras vencer a San Diego FC y Timbers. Las mismas unidades tiene Austin FC, luego de derrotar a Xolos de Tijuana y Puebla. Lo más destacable es que no ha recibido gol en la justa.

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¿Cuándo juega América su último partido de Leagues Cup?

Las Águilas se medirán ante Austin FC este jueves 13 de agosto a las 6:30 de la tarde (hora centro de México). El partido se disputará en el Q2 Stadium de la ciudad de Texas.