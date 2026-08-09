El guiño de Michael Olise al Toluca: La sorpresiva presencia del francés ante LAFC

Las gradas del BMO Stadium de Los Ángeles atestiguaron una presencia tan estelar como inesperada en el marco de la Leagues Cup. Michael Olise, una de las grandes figuras del Bayern Munich y referente de la selección francesa, se dejó ver disfrutando el partido entre los Diablos Rojos del Toluca y Los Angeles FC donde los californianos se llevaron el triunfo con un gol agónico en el tiempo de compensación.

La imagen del atacante en las tribunas encendió de inmediato las redes sociales, alimentando bromas sobre un hipotético "guiño" al conjunto mexiquense, aunque la realidad responde sencillamente a su periodo vacacional antes de reincorporarse a la pretemporada bávara.

El interés del Real Madrid y el factor Mbappé

Más allá de la anécdota en suelo estadounidense, el nombre de Michael Olise acapara las portadas del mercado europeo. El Real Madrid ha mostrado un marcado interés en el internacional galo tras su fantástica campaña. La gran sociedad que conformó con Kylian Mbappé en el ataque del conjunto galo, donde se consagró como el máximo asistente del torneo, ha sido el principal catalizador de los rumores desde la capital española.

En el club madridista ven con excelentes ojos incorporar su desequilibrio por banda, pero las condiciones del traspaso perfilan una operación de una magnitud económica monumental.

Michael Olise besuchte gestern Abend das Spiel LAFC gegen Toluca im BMO Stadium in Los Angeles.



🎥 via @michaelolisepop pic.twitter.com/RcARArSxUe — bayern_aktuell_ (@bayern_aktuell_) August 9, 2026

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¿El Bayern Munich abriría la puerta a la salida de Michael Olise?

La postura desde las oficinas del Allianz Arena es de absoluta firmeza. El gigante alemán ha rechazado tajantemente cualquier posibilidad de negociar la venta del atacante de 24 años.

Situación contractual: Olise firmó un contrato a largo plazo con el Bayern Munich que lo vincula a la institución hasta 2029 .

Olise firmó un contrato a largo plazo con el Bayern Munich que lo vincula a la institución hasta . Sin cláusula de rescisión: El acuerdo no contempla ninguna cláusula de salida, obligando a cualquier interesado a negociar directamente con la directiva germana.

El acuerdo no contempla ninguna cláusula de salida, obligando a cualquier interesado a negociar directamente con la directiva germana. Valor de mercado: La cotización del futbolista roza los 170 millones de euros, una cifra que solo podría moverse ante una oferta verdaderamente astronómica y fuera de mercado.

Por el momento, Olise aprovecha sus días libres en territorio norteamericano mientras el Bayern Munich lo mantiene como la piedra angular indiscutible de su proyecto deportivo a corto y largo plazo.

