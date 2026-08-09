OFICIAL: HORA EXACTA para ver el México vs Estados Unidos, de la final del premundial Sub20 de la Concacaf y rumbo a los Juegos Olímpicos LA 2028

La Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a su similar de Estados Unidos en el duelo por el título del Premundial de la categoría en una nueva edición del Clásico de la Concacaf. Además del trofeo de la confederación, ambas escuadras ya aseguraron su boleto al Mundial de la especialidad y México ya tiene su pase para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Hora exacta del partido México vs Estados Unidos

Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026

Domingo 9 de agosto de 2026 Hora exacta: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México / CST)

(Tiempo del Centro de México / CST) Sede: Estadio Banorte

¿Cómo llegaron a la Gran Final?

México: El conjunto azteca disputó una semifinal memorable ante la selección de Canadá . Tras un trámite parejo y lleno de dramatismo que finalizó con victoria en el tiempo regular, la escuadra mexicana mostró temple de acero para imponerse 2-1 luego de que se fue abajo en el marcador al comienzo del encuentro, sellando su boleto al partido por el campeonato con una destacada actuación.

El disputó una semifinal memorable ante la selección de . Tras un trámite parejo y lleno de dramatismo que finalizó con victoria en el tiempo regular, la escuadra mexicana mostró temple de acero para imponerse 2-1 luego de que se fue abajo en el marcador al comienzo del encuentro, sellando su boleto al partido por el campeonato con una destacada actuación. Estados Unidos: El conjunto de las 'Barras y las Estrellas' confirmó su paso arrollador durante el certamen tras superar de manera categórica 2-0 a Costa Rica en semifinales. La escuadra estadounidense llega a este compromiso de forma invicta y exhibiendo la zaga más sólida del torneo, habiendo recibido únicamente una anotación en lo que va de la competencia.

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Previa del encuentro México vs Estados Unidos

El duelo promete chispas desde el silbatazo inicial. Para la Selección Mexicana, coronarse en casa representa la oportunidad perfecta para consolidar una generación con enorme proyección hacia Los Ángeles 2028 y reafirmar el dominio del área en categorías con límite de edad.

Por su parte, el equipo norteamericano buscará hacer valer su contundencia física y velocidad en los contragolpes para dar el golpe en territorio ajeno. Con el boleto mundialista en la bolsa para ambos países, el único objetivo en disputa es la gloria del Caribe y Norteamérica en el marco de la rivalidad más encendida de la región.

