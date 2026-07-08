No es solo Haaland: el crack de Noruega que debutó a los 15 años y fue fichado por el Real Madrid
Erling Haaland es la máxima figura de Noruega en la actualidad, pero no es el único futbolista de talla mundial que tiene la selección nórdica
Cada vez que Noruega salta a la cancha en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la atención suele centrarse en Erling Haaland por su capacidad goleadora. Sin embargo, el capitán Martin Odegaard también tiene una trayectoria que marcó época desde muy joven. Antes de consolidarse como una de las grandes figuras del Arsenal y de la selección noruega, el mediocampista rompió varios récords de precocidad en su país.
Con apenas 15 años, Odegaard debutó con el Strømsgodset en la Primera División de Noruega y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de la liga local. Meses más tarde también estableció el récord como el futbolista más joven en marcar un gol en esa competencia, despertando el interés de los clubes más importantes de Europa.
Martin Odegaard llamó la atención del Real Madrid siendo un adolescente
El enorme talento del noruego llevó al Real Madrid a ficharlo en enero de 2015, cuando apenas tenía 16 años. El club español apostó por uno de los proyectos más prometedores del futbol europeo y lo incorporó inicialmente al Real Madrid Castilla, aunque también entrenó con el primer equipo.
Poco tiempo después, Odegaard debutó oficialmente con el conjunto merengue y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de LaLiga con el Real Madrid, un registro que continúa siendo parte de la historia del club.
Aunque no logró consolidarse en el conjunto blanco, las cesiones al Heerenveen, Vitesse y Real Sociedad fueron fundamentales para su crecimiento. En 2021 fichó de forma definitiva por el Arsenal, donde terminó convirtiéndose en capitán y en una de las principales figuras del equipo inglés.
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Ahora, a sus 27 años, junto a Erling Haaland, Odegaard lidera a Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, formando una de las duplas más talentosas del futbol europeo. Ambos representan la mejor generación que ha tenido el país en décadas y mantienen viva la ilusión de hacer historia en el torneo.
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