Halloween Havoc: Estos son TODOS los luchadores mexicanos que estarán en el evento de NXT

Halloween Havoc se acerca y promete grandes combates llenos de emoción y sorpresas. Varios luchadores mexicanos estarán presentes, listos para demostrar su talento y dejar huella en el evento.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Qué es Halloween Havoc de NTX?

Halloween Havoc de NXT es un evento especial de lucha libre organizado por la marca NXT de WWE. Se celebra anualmente cerca de la temporada de Halloween y combina combates de alto nivel con una temática escalofriante y espectáculos especiales.

El evento reúne a luchadores de distintas partes del mundo, incluyendo talentos emergentes y figuras consagradas. De esta manera, se ha convertido en una de las citas más esperadas por los fanáticos de la lucha libre profesional.

¿Qué luchadores mexicanos participarán en Halloween Havoc de NXT?

Luchadores mexicanos estarán presentes en Halloween Havoc para mostrar su talento y representar al país. Entre ellos el Hijo del Dr. Wagner Jr. competirá contra Ethan Page en la “Lucha del Día de Muertos” por el Campeonato Norteamericano de NXT.

Además, Mr. Iguana y La Parka se enfrentarán en un combate por parejas contra León Slater y Je’Von Evans. Su participación combinará técnica, agilidad y carisma en el ring.

¿Dónde se podrá ver Halloween Havoc de NXT?

Halloween Havoc se podrá disfrutar en vivo a través de Netflix. La plataforma transmitirá todos los combates y momentos especiales del evento.

La transmisión comenzará hoy a las 4:00 p.m. (hora del Centro de México), ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de seguir la acción en tiempo real. Será una cita imperdible para los seguidores del espectáculo.

